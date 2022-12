Autofahrer stürzt 100 Meter in die Tiefe - „Wie durch ein Wunder“ nur leichte Verletzungen

Von: Jonas Napiletzki

Die drei Insassen des verunfallten Fahrzeugs verletzten sich nur leicht. Zur Bergung waren die Feuerwehren Rottach-Egern, Tegernsee und die Bergwacht vor Ort. © Feuerwehr Rottach-Egern

Ein Autofahrer aus Freising ist von der Valepper Straße in Rottach-Egern rund 100 Meter den Abhang hinabgestürzt. Die insgesamt drei Insassen verletzten sich nur leicht.

Rottach-Egern - Im winterlichen Schneegestöber hat ein 25-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der Valepper Straße verloren. Der Informatiker aus Freising war am Samstag, 10. Dezember, gegen 14 Uhr in Rottach-Egern taleinwärts unterwegs. „Im letzten Drittel der Abfahrt verlor der Fahrzeugführer aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte aus der Kurve und stürzte rund 100 Meter den dahinter liegenden Abhang hinunter“, berichtet ein Sprecher der Polizei Bad Wiessee.

Feuerwehren und Bergwacht zur Bergung vor Ort

Der „völlig demolierte Pkw“ sei erst im Bachbett der Rottach zum Stehen gekommen. Neben dem Fahrer saßen auch eine 28-Jährige und ein 29-Jähriger aus Berlin in dem verunfallten blauen Skoda Fabia. „Wie durch ein Wunder und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass alle drei Insassen den Sicherheitsgurt angelegt hatten, wurden diese bei dem Absturz jeweils nur leicht verletzt“, berichtet die Polizei.

Das Unfallwrack kam erst im Bachbett zum Stehen. © Thomas Plettenberg

Wegen des unwegsamen Geländes und zur Bergung der im Fahrzeug befindlichen Personen wurden unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Rottach-Egern, Tegernsee sowie die Bergwacht alarmiert. Zudem befanden sich mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur Erstversorgung der Verletzen vor Ort. Alle drei Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am Skoda entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.