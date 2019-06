Unfallflucht in Rottach-Egern: Parkendes Auto erheblich beschädigt

Am Sonntag nahm die Polizei Bad Wiessee eine Unfallflucht in Rottach-Egern auf. Das parkende Auto eines Tölzers wurde erheblich beschädigt.

Rottach-Egern -Das berichtet die Polizei Bad Wiessee: Am 30.06.2019 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr parkte ein 31-jähriger Tölzer seinen grauen Pkw Seat an der Valepper Straße in Rottach-Egern auf Höhe der Hausnummer 5 am Straßenrand.

In dieser Zeit wurde sein Pkw an der linken Fahrzeugseite durch ein vorbeifahrendes KFZ erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Dem Tölzer entstand ein Schaden von geschätzten 1500 Euro.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08022 / 98780.

mm

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / David Ebener