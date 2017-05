Ungewöhnliche Bootshaus-Sanierung: Nein zum „Schiebedach“

Das Dach sollte sich einfalten lassen wie bei einem Schiebedach. Diese geplante Bootshaus-Sanierung nahe der Rottacher Ganghoferstraße stieß auf wenig Gegenliebe.

Tegernsee/Rottach-Egern – Ein Schiebedach auf einem Bootshaus – „wollen wir so etwas?“, fragte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU), als im Tegernseer Bauausschusses ein solcher Antrag zur Diskussion stand. Maximilian Hurler hatte ihn gestellt. Er möchte in Rottach-Egern, nahe der Ganghoferstraße, sein Boots- und Badehaus sanieren – allerdings auf etwas unübliche Art. Weil die Stadt Tegernsee für alles zuständig ist, was sich auf dem Wasser und direkt am Seeufer abspielt, musste sie sich mit dem Vorhaben befassen. Geplant war eine 4,80 mal 1,70 Meter große Fläche, die so auf dem bestehenden Dach montiert wird, dass sie sich wie ein Schiebedach öffnen lässt.

„Wird das ein Partyraum?“, fragte Andrea Köstler (FWG) und spielte damit auf die lange umstrittene Bootshütte vor dem Rottacher Gasthof Malerwinkel an. Fraktions-Kollege Peter Hollerauer argumentierte: „Bei einem Einfamilienhaus würden wir das auch nicht genehmigen. Warum bei einer Bootshütte?“ Hagn kündigte seine Ablehnung mit der Begründung an, dass das Schiebedach nicht der städtische Gestaltungssatzung entsprechen würde. Und die Satzung würde nunmal auch für Bootshäuser gelten. „Ein Bootshaus braucht keine Schiebedach.“

Ins Gespräch brachte er eine andere Bootshütte in St. Quirin. Auch dort hätte ein Besitzer seine Bootshütte mit einem Schiebedach versehen, allerdings ohne Genehmigung. „Wir sollten uns die Bootshäuser ringsum mal genauer anschauen“, meinte Hagn. Im aktuellen Fall waren sich alle Mitglieder einig: Das Schiebedach wurde abgelehnt.

gr