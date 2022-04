Neue Förderrichtlinien und der Wolf: Unsichere Zeiten für Almbauern

Almbauernversammlung in Rottach-Egern

Von Christina Jachert-Maier schließen

Die neuen Förderkriterien, die steigenden Kosten für Betriebsmittel und nicht zuletzt der Wolf: Die Situation der Almbauern ist nicht einfach. Das war Thema einer Versammlung.

Rottach-Egern – Was Bezirksalmbauer Anton Maier freute, war der Umstand, dass auch die Stellvertretende Landrätin Ulrike Küster (Grüne), Tourismus-Chef Christian Kausch, die Bürgermeister Robert Kühn (Bad Wiessee) und Josef Bierschneider (Kreuth) sowie Rottachs Vize-Bürgermeister Sepp Lang zur Versammlung im Rottacher Café Angermaier gekommen waren: „Das zeigt doch die Wertschätzung.“ Zumal die Termine sich in diesen Wochen überschlagen: „Im Moment ist das der Wahnsinn.“

Komplizierte Förderrichtlinien

Trotz der Terminfülle war die Versammlung mit rund 45 Teilnehmern gut besucht. Susanne Krapfl vom Almwirtschaftlichen Verein Oberbayern (AVO) erläuterte die neuen Förderrichtlinien, die 2023 in Kraft treten sollen. „Das ist alles sehr kompliziert“, sagt Maier. Was die Veränderungen für den einzelnen Betrieb bedeuten, lasse sich noch gar nicht sagen.

Runder Tisch zum Wolf geplant

Ein erfreulicheres Thema war die Almbegehung, die zum 75-jährigen Bestehen des AVO heuer am 3. August auf Rottacher Flur stattfinden wird. Der Termin erfordert einiges an Vorbereitung. Anlässlich des AVO-Jubiläums beleuchtete Michael Hinterstoißer die Geschichte des Vereins in einem Lichtbildervortrag. In Sorge sind die Almbauern weiterhin wegen des Wolfs. „Ich bin nicht zufrieden, wie wir in dieser Angelegenheit weiterkommen“,sagt Maier. Inzwischen gebe es über 150 Rudel in Deutschland. Ergebnisse erhoffe er sich von einem Runden Tisch mit dem Landrat, der im Mai geplant sei.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.