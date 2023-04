Vandalen wüteten im Bachmair am See: Historische Einbauten kaum zu retten

Hochwertiges Mobiliar zeichnete das Bachmair am See einst aus. Nun haben Vandalen in den Innenräumen des mittlerweile geschlossenen Hotels gewütet.

Hirmer will Kontrollen verstärken

Von Christina Jachert-Maier schließen

Einst ging hier die Prominenz ein und aus, nun haben Vandalen im Bachmair am See in Rottach-Egern gewütet. Die Schäden, die in dem Hotel entstanden sind, sind beträchtlich.

Rottach-Egern – Wo sich in glanzvollen Zeiten die Prominenz einfand, feierten Jugendliche offenbar ihre Art von Abrissparty. Im derzeit leer stehenden Hotel Bachmair am See in Rottach-Egern dokumentierte die Polizei Bad Wiessee am ersten April-Wochenende ein Bild der Verwüstung.

Fünf Zimmertüren wurden aufgebrochen, ein Türstock aus der Wand gerissen, Mobiliar beschädigt. Am Boden fanden sich leere Pizzakartons, Verpackungen von Softdrinks und Süßigkeiten. Die Suche nach den Tätern ist der Wiesseer Polizei zufolge bis jetzt ohne Ergebnis geblieben. „Wir bestreifen das Objekt jetzt noch öfter und hoffen, dass das Wirkung zeigt“, erklärt eine Sprecherin der Polizei.

Schäden sind hauptsächlich im historischen Stammhaus entstanden

Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich nach Auskunft des Unternehmens Hirmer Immobilien auch jetzt nicht beziffern. Die Schäden beträfen hauptsächlich das historische Stammhaus, erklärt Sprecherin Stefanie Fredrich. Die Räume dort sind mit hochwertigen Holzvertäfelungen und fest verankerten Holzmöbeln versehen. Um den Charme des Hotels Bachmair zu erhalten, ist es das Ziel der Planer, diese Einbauten weitestgehend zu erhalten, lässt das Unternehmen verlauten. „Momentan prüfen wir, ob das überhaupt noch möglich ist.“

Bachmair am See: Kontrollen sollen weiter intensiviert werden

Bis dahin habe es keinen Fall von Vandalismus in dem Gebäude gegeben, teilt Fredrich weiter mit. Hirmer Immobilien habe aber von Beginn an einen Sicherheitsdienst mit dem Schutz des Objekts beauftragt: „Die Kontrollen werden wir ab sofort weiter intensivieren.“

Wiedereröffnung des Hotels ist für 2025 anvisiert

Die Münchner Hirmer-Gruppe hat das Hotel 2020 mit einem langjährigen Erbpachtvertrag von der Familie Rauh-Bachmair übernommen. Die Wiedereröffnung ist für 2025 angepeilt. Zwei Bettenhäuser sind bereits entkernt. Geplant ist die Schaffung eines Hauses im Vier-Sterne-Superior-Bereich, das an die glanzvollen Zeiten des alten Bachmair am See anknüpfen soll. jm

