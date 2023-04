Versorger aus Rottach und Tegernsee müssen neue Trinkwasserquellen erschließen

Von: Klaus Wiendl

Im Quellenschutzgebiet in Enterrottach, wo die Wasserversorger WVV Egern und Tegernsee ihr Trinkwasser gewinnen, gelten strenge Auflagen. © kw

Die Wasserversorger in Rottach-Egern und Tegernsee müssen sich auf die Suche nach neuen Trinkwasserquellen begeben. Das bisherige Schutzgebiet genügt den Anforderungen nicht mehr.

Rottach-Egern/Tegernsee – Wenn derzeit Trinkwasser im Tegernseer Tal auch ausreichend vorhanden ist, so stehen die Wasserversorger von Rottach-Egern und Tegernsee vor einem Problem: Für ihre Brunnen in Enterrottach erlöschen 2027 die Genehmigungen zur Wassergewinnung. Der Grund: Ihr Trinkwasserschutzgebiet genügt nicht mehr den Anforderungen.

Wasserversorgungsverein Egern hat 1800 Abnehmer

Auch wenn die Lage zwischen Wallberg und Kühzagl für ein Quellenschutzgebiet idyllisch erscheint, „so werden wir den Auflagen des Landrats- und des Wasserwirtschaftsamtes nicht mehr genügen können“, attestiert Klaus Grieblinger. Als Vorstand des Wasserversorgungsvereins (WVV) Egern steht er vor der Aufgabe, bis spätestens 30. Juni 2027 neue Brunnen für seine 1800 Abnehmer in Rottach-Egern zu finden. „Wir müssen uns ein neues Wassergewinnungsgebiet suchen“, sagt Grieblinger. Und auch die Stadt Tegernsee muss sich auf die Suche machen.

Trinkwasser wird auch vier Tiefbrunnen bezogen

Beide Wasserversorger beziehen aus vier Tiefbrunnen in Enterrottach ihr Trinkwasser. Ein fünfter dient als Notbrunnen für Katastrophenfälle und gehört dem Land. Alle speisen aus 50 Metern Tiefe den Hochbehälter unweit der Sutten-Mautstraße. „Wir müssen für jede Quelle, jeden Brunnen, ein Schutzgebiet ausweisen. Da gibt es gewissen Kriterien und gewisse Nutzungen“, erklärt Grieblinger. „Ähnlich handhaben es die Stadtwerke München bei ihren Schutzzonen im Mangfalltal.“ Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn bestätigt das auf Nachfrage: „Wir wurden aufgefordert, Alternativen zur Wassergewinnung zu suchen beziehungsweise unsere Notversorgung weiter auszubauen.“ Um Alternativen zu erkunden, führe die Stadt in bestimmten Bereichen Probebohrungen durch. Wo genau, möchte Hagn noch nicht preisgeben. Dies müsse erst „im Rahmen eines Gesamtkonzepts in diesem Jahr dem Tegernseer Stadtrat vorgestellt werden“.

Landratsamt muss Trinkwasserschutz regelmäßig überprüfen

Tatsache ist, dass „Wasserentnahmegestattungen nur zeitlich befristet sind“, wie Sophie-Marie Stadler, Sprecherin des Landratsamts, erläutert. Die unteren Wasserbehörden seien dazu angehalten, regelmäßig Schutzgebietsunterlagen von Versorgern anzufordern, um den gesetzlich vorgesehenen Trinkwasserschutz zu überprüfen. Unter Umständen hätten sich für die Wasserversorger bei ihren Prüfungen Erkenntnisse ergeben, die den Standort infrage stellen und die Suche nach Alternativen erfordern. Für die Wasserversorger in Egern und Tegernsee könnte der Siedlungsdruck auf die Quellenschutzgebiete die Ursache sein.

Landwirte sollen nicht allzu sehr beeinträchtigt werden

Sowohl Stadt als auch Wasserversorgungsverein müssen also handeln, auch wenn die bestehenden Brunnen ohne geeignete Alternativen vermutlich nicht einfach stillgelegt werden. „Die Bürger müssen selbstverständlich keine Sorgen haben, dass am 1. Juli 2027 das Wasser abgedreht wird“, versichert Stadler. Und Grieblinger betont, dass der Findungsprozess nach neuen Brunnen so ablaufen müsse, „dass die Landwirte nicht zu sehr beeinträchtigt sind“.

