Usmanow-Villa am Tegernsee von Sanktionen verschont? Eigentümer unauffindbar

Von: Klaus Wiendl

Teilen

In Rottach-Egern wurden drei Villen, die dem Oligarchen Alisher Usmanow zugeschrieben werden, sanktioniert. Doch es gibt noch eine vierte Villa, die von den Sanktionen verschont blieb. Warum? Und wem gehört sie? Das herauszufinden, gestaltet sich schwierig.

Rottach-Egern – Vor ziemlich genau einem halben Jahr wurden drei Immobilien, die Oligarch Alisher Usmanow zugeschrieben werden, von einem Polizeigroßaufgebot in Rottach-Egern gestürmt. Nicht aber eine vierte Villa in der Ganghoferstraße, die nach gleichem Muster über Offshore-Firmen erworben wurde. Warum wurde sie verschont? Eine Spurensuche.

Spurensuche nach dem Eigentümer: Villen gehören nicht mehr Usmanow

Informationen über die wahren Eigentümer oder Nutzer dieser weitausladenden Villa in der Ganghoferstraße zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Alle mauern. Von Usmanow bis zur Immobilienverwaltung in Tegernsee. Usmanow lässt ausrichten, ihm gehöre sie nicht mehr. Und der Hausverwalter reagiert nicht auf Anfragen. Und doch sind dort immer wieder Gärtner oder Hausmeister anzutreffen, die die Immobilie in Schuss halten. Im Dezember 2015 hatte sie mit 2300 Quadratmeter Grund 7,2 Millionen Euro gekostet. Einzig zu erfahren ist, dass die Villa als Gästehaus genutzt werde. Von wem? Keine Auskunft.

Die Villa von Usmanow in Rottach-Egern, dessen Eigentümer unauffindbar ist. © Klaus Wiendl

Wie die anderen drei Immobilien des sanktionierten Russen Usmanow wurde auch die Villa in der Ganghoferstraße von britischen Gewährsleuten mit Firmensitz im Steuerparadies Isle of Man erworben. Die Namen der Offshore-Firmen sind austauschbar. Ob Lakeview Property, Lake Point Property oder Tegernsee (IOM) Limited. Die Akteure sind immer die gleichen: Stephen Corran, Paul Healey oder Brett Armitage. Sie sind aber nicht die eigentlichen Eigentümer dieser Firmen. Dies ließ Usmanow gegenüber unserer Zeitung vor Monaten auch einräumen: „Herr Usmanow hat nie verheimlicht, dass er persönlich Aktionär dieser Unternehmen ist und er, als diese in Trusts (Treuhandgesellschaften) übertragen wurden, folglich zum Begünstigten der Trusts wurde“.

Ausnahme von Sanktionen: Verdacht auf Geldwäsche

Drei Objekte der Offshore-Firmen in der Fischerstraße, darunter Usmanows Zweitwohnsitz und eine unvollendete Villa in der Forellenstraße, sind seit Putins Kriegserklärung sanktioniert. Sie dürfen weder verkauft noch vermietet werden. Doch für die Villa in der Ganghoferstraße gilt dies wohl nicht. Wie die genannten anderen Immobilien war sie auch nicht im Visier der Razzia. Dies bestätigt auf Anfrage die zuständige Behörde. Das Haus in der Ganghoferstraße sei „nicht in einem bei der Staatsanwaltschaft München II geführten Ermittlungsverfahren durchsucht“ worden, so Pressesprecherin Andrea Grape.

Sie verweist darauf, dass München in diesem komplexen Verfahren nur für mögliche Verstöße Usmanows gegen das Außenwirtschaftsgesetz und gegen die Sanktionsbestimmungen zuständig ist. Für den Verdacht der Geldwäsche sei die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt federführend. Von dort wird auf Merkur-Nachfrage zur Ganghoferstraße mitgeteilt: „Die Immobilie ist uns bekannt“. Doch zu „konkreten Durchsuchungsobjekten wird generell keine Auskünfte erteilt.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Globales Netzwerk: Von Bad Tölz auf die Isle of Man

Keine Auskunft erteilte auch die Immobilienverwaltung in Bad Tölz, die für die sanktionierten Villen und eine Doppelhaushälfte zuständig sein soll. Ein Gespräch wurde abgelehnt. Gerne hätte man erfahren, wieso der Geschäftsführer in Tölz auch Geschäftspartner der Briten Corran und Healey (Isle of Man) einer „Brosscar GmbH“ in München ist oder war. Welche Verbindung geschäftlicher Art gab es da?

Denn das Netzwerk reicht laut dem Wirtschaftsinformationsdienst North Data von Bad Tölz über München bis zu einer „Honolulu Investments Ltd“. Die Offshore-Firma mit Sitz Isle of Man taucht auch in den Panama Papers auf.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.