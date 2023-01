Ex-FDP-Kreisvorsitzender Volker Stoltz veröffentlicht Buch - Einblicke ins Leben eines PR-Profis

Von: Jonas Napiletzki

Der Autor: Volker Stoltz aus Rottach-Egern. © privat

Der frühere FDP-Kreisvorsitzende und PR-Profi Volker Stoltz aus Rottach hat ein Buch geschrieben, in dem er persönliche Erinnerungen teilt und Einblick in sein Leben gibt.

Rottach-Egern – Vor mehr als 20 Jahren ist Volker Stoltz nach Rottach-Egern gezogen, sieben Jahre lang – bis 2009 – war er Kreisvorsitzender der FDP und ein häufiges Gesicht in der Heimatzeitung. Nun hat der 83-Jährige ein Buch veröffentlicht. In „Den Spuren folgen nach morgen“ beschreibt er persönliche Erinnerungen und gibt Einblicke in sein Leben.

Politisch ist Stoltz mittlerweile als Honorargeneralkonsul des südafrikanischen Königreichs Eswatini aktiv. Als PR-Profi (Public Relations, zu Deutsch Öffentlichkeitsarbeit) ist der Rottacher international erfolgreich, lehrt an der Uni Erfurt über Globalisierung, gründete weitere Agenturen und sieht sich für seine Arbeit gerne die Welt an.

Stoltz hat 1965 den Bundeswahlkampf der FDP geleitet

Im Kern, erklärt Stoltz, geht es in seinem Buch um Vielseitigkeit. „Das Glück ist auf der Erde weit verteilt“, sagt der Rottacher im Gespräch mit unserer Zeitung. Angerufen hat der 83-Jährige von einem Schiff in der Karibik, nahe der Küste von Puerto Rico. „Ich wollte schon immer mal den Jahreswechsel auf einem Schiff verbringen“, erklärt Stoltz und lacht. Auch beruflich sei er über viele Jahre international unterwegs gewesen und arbeitete häufig in Afrika. „Die Kulturen leben in Namibia etwas anders und haben ein anderes Verständnis von Glück.“ Eben das mache die Welt so bunt – und das Leben so spannend.

Sein Werk: „Den Spuren folgen nach morgen“. © privat

Seine Erkenntnisse stützen sich dabei auf mehrere Stationen im Leben. Stoltz hatte anfangs eine kleine PR-Agentur gegründet und auch „banale“ Projekte wie ein neues Einkaufszentrum kommunikativ unterstützt, erzählt er. Später war er dankbar, sich Aufgaben unterschiedlicher Art widmen zu dürfen. So leitete der früher in Berlin lebende Stoltz 1965 den Bundeswahlkampf der FDP, war später Mitgründer und Präsident der Gesellschaft der PR-Agenturen (GPRA) als Unternehmensverband, lehrte als Dozent und promovierte zum Thema Globalisierung.

Kunst der Kommunikation: Strategie

„In der Politik habe ich vor allem gelernt, dass es vielen um Semantik geht.“ In die PR habe er die Kunst, Dinge so zu verpacken, dass sich niemand daran stößt, aber nicht mitgenommen. Vielmehr wolle er die Botschaft vermitteln, dass es in der PR viel Interessantes zu tun gebe – immer vorausgesetzt, dass sich die Menschen ihre Weltanschauung bilden, indem sie sich die Welt auch tatsächlich anschauen.

„Die Vielfältigkeit hat mich immer fasziniert“, sagt Stoltz. Nicht immer passe das eine zum anderen – und hier setze die Kunst der Kommunikation an. Um bestimmte Sachen zu erklären, brauche man eine Strategie. „Das gehört zu guter PR dazu.“

Das alles, oft auch mit Bezug auf seine wichtigsten Wegbegleiter, stellt Stoltz in seinem Buch vor. „Ich will mit meinem Buch und den vielen in ihm erzählten kleinen Geschichten und Anekdoten die Leser an Erinnerungen teilhaben lassen“, sagt der Autor laut einer ergänzenden Pressemitteilung. Zum Titel heißt es dort weiter: „Wir müssen in all unseren Bemühungen heute an morgen denken, die Spuren dahin erkennen und ihnen folgen.“ nap

Das Buch

(246 Seiten, ISBN 9783753453378) ist über Books on Demand für 19,99 Euro erhältlich, als E-Book kostet es 9,99 Euro.

