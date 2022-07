Vor allem die Grunderwerbssteuer sprudelt

Von: Gerti Reichl

Die Sonne lacht über Rottach-Egern (hier eine Aufnahme von 2020), auch finanziell. Laut Jahresrechnung 2021 zeichnet sich ein solides Bild. © Archiv Thomas Plettenberg

2021 war für die Gemeinde finanziell ein erfreuliches Jahr – vor allem was die Steuereinnahmen betrifft. „Außergewöhnliche Einnahmen in astronomischer Höhe“ verzeichnete die Gemeinde vor allem bei der Grunderwerbssteuer, wie Kämmerer Martin Butz in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete, als er die Jahresrechnung 2021 vorlegte.

Rottach-Egern - 1,607 Millionen Euro flossen demnach allein aufgrund von Grundstücksgeschäften auf das Gemeindekonto. Überhaupt sind die Steuereinnahmen die wichtigsten und größten Geldquellen, auch wenn die Gewerbesteuer mit rund 4,33 Millionen Euro um 500 000 Euro niedriger ausfiel als im Vorjahr 2020. Die Einkommensteuer erbrachte einen Anteil von 4,36 Millionen Euro, die Zweitwohnungssteuer spülte 1,27 Millionen Euro in die Kasse. Rund 602 000 Euro bringt die Umsatzsteuer, mit 38 400 Euro profitiert Rottach-Egern an der Hundesteuer.

Der Verwaltungshaushalt stieg 2021 bei Einnahmen und Ausgaben auf 24,203 Millionen Euro (Vorjahr: 23,906 Millionen Euro), 14,773 Millionen Euro davon sind Einnahmen. Laut Kämmerer sind darin auch allgemeine Zuweisungen vom Land in Höhe von 101 818 Euro enthalten, die als Kompensation für entgangene Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge an Rottach-Egern überwiesen wurden sowie eine Abschlagszahlung von gut 178 000 Euro als Kompensation für die Gewerbesteuer. Allerdings, so Butz, sei der Ausgleich für die Gewerbesteuer diesen Januar wieder zurückbezahlt worden, da Rottach-Egern aufgrund der tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2021 dafür nicht berechtigt gewesen sei. Bei den Einnahmen stellen laut Jahresrechnung knapp 1,8 Millionen Euro aus Vermietungen und Verpachtungen einen wesentlichen Posten dar.

Was die Ausgaben des Verwaltungshaushalts betrifft, so konnte die Gemeinde ihre Ansätze weitgehend einhalten oder gar unterschreiten. Der Aufwand für Personalkosten mit 3,55 Millionen Euro sei im Vergleich zu 2020 fast unverändert geblieben, so Butz. Für Verwaltung und Betrieb schaffte es die Gemeinde, 733 000 Euro weniger auszugeben: Insgesamt 4,168 Millionen Euro stehen in der Rechnung.

Jahresrechnung 2021 von Rottach-Egern: Vor allem die Kreisumlage ist gestiegen

Um 56 000 Euro und damit deutlich gestiegen gegenüber 2020 ist die Kreisumlage. Sie schlägt mit 5,339 Millionen Euro zu Buche und wird auf Basis der Steuerkraft des Jahres 2019 festgesetzt. Diese hat 1769,34 Euro je Einwohner betragen.

4,214 Millionen Euro, den Überschuss aus laufenden Einnahmen abzüglich Ausgaben, kann Rottach-Egern dem Vermögenshaushalt zuführen. Dieser umfasst in Einnahmen und Ausgaben 13,219 Millionen Euro. 4,522 Millionen Euro konnten laut Kämmerer in bauliche Maßnahmen investiert werden, dabei wurden allein 4 Millionen Euro für das gemeindliche Wohnprojekt in Ellmösl als Haushaltsrest ins nächste Finanzjahr übertragen. Erfreulich viel Geld hat die Gemeinde auf der hohen Kante: 16,672 Millionen Euro betrug der Rücklagenstand zum 31. Dezember 2021. 3,742 Millionen beträgt hingegen der Schuldenstand. 2 Millionen Euro betreffen dabei die Gemeindehäuser Ellmösl, für die ein zinsloser Kredit gewährt wurde. Jeder der 5771 Einwohner stand zum Jahresende 2021 mit 648 Euro in der Kreide. „Der Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegt bei 765 Euro“, berichtete Butz. Rechne man die anteiligen Schulden des Schulverbands in Höhe von 2,1 Millionen Euro mit ein, dann liege die Pro-Kopf-Verschuldung allerdings bei 1016 Euro.

Das Resümee des Kämmerers fiel zunächst positiv aus: Die Gemeinde sei finanziell solide aufgestellt, Rücklagen ließen auch unter Berücksichtigung bevorstehender Investitionen wie dem Neubau des Rathauses grundsätzlich positiv in die Zukunft blicken. „Preissteigerungen in allen Bereichen sowie die allgemeine wirtschaftliche Lage derzeit lassen allerdings offen, ob die seit Jahren konstant hohen Steuereinnahmen weiterhin so sprudeln werden“, heißt es in seiner Vorschau. Für die Gemeinderäte war zur Jahresrechnung 2021 alles gesagt, sie verabschiedeten diese einstimmig. Der Rechnungsprüfungsausschuss muss sich nun noch damit befassen.

