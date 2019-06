Unfall beim Aufbau fürs Waldfest der Gebirgsschützen: Hauptmann stürzt von Leiter

Schock für die Gebirgsschützen Tegernsee: Ihr Hauptmann Florian Baier ist beim Aufbau des Waldfest von einer Leiter gestürzt. Doch er hatte einen Schutzengel.

Rottach-Egern – Den göttlichen Segen erbitten die Tegernseer Gebirgsschützen traditionell bei ihrer Feldmesse zum Beginn des Waldfestes an ihrer Hütte in Rottach-Egern. Am Sonntag schlossen die Mitglieder der Kompanie speziell eine Person in ihre Gebete ein: ihren Hauptmann Florian Baier. Der nämlich liegt seit Samstag im Krankenhaus. Er war beim Aufbau von einer Leiter gestürzt – und hatte dennoch einen großen Schutzengel.

Eigentlich lief alles nach Plan, berichtet Baiers Bruder und Stellvertreter Wolfgang auf Nachfrage unserer Zeitung. Alles andere wäre auch verwunderlich, schließlich haben die Gebirgsschützen jahrelange Erfahrung mit ihrem Waldfest. Genauso selbstverständlich ist es, dass der Hauptmann höchstpersönlich mit anpackt. So kletterte Baier auf eine Staffelei, um mit seinen Helfern ein Stahlseil zwischen zwei Baumstämmen zu befestigen. Als die Leine schon auf Zug war, rissen plötzlich die Klammern auf einer Seite aus. Baier verlor dadurch das Gleichgewicht – und stürzte rund drei Meter in die Tiefe. Während sein Neffe Poldi von Sigritz mit einer Blessur am Ellenbogen davon kam, verletzte sich Baier mit einem Becken- und Handgelenksbruch schwer.

Wolfgang Baier hatte den Unfall nicht direkt beobachtet. Er wusste aber sofort, dass sein Bruder Hilfe braucht. Schnell setzten die Gebirgsschützen einen Notruf ab. Wenig später traf ein Krankenwagen auf dem Waldfest-Platz ein. „Das ist zum Glück alles schnell gegangen“, sagt Wolfgang Baier. Im Krankenhaus Agatharied sei der Hauptmann nun in guten Händen. Die Genesung werde aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie viel, könne derzeit niemand abschätzen. Bis zur Rückkehr von Florian Baier leitet sein Bruder die Geschicke der Tegernseer Gebirgsschützen.

+ Da war noch alles gut: Hauptmann Florian Baier (l.) bei der Ehrung auf dem Waldfest der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee im Jahr 2018. © Ingrid Versen



So übernahm der Stellvertreter auch die Ehrungen zweier verdienter Kompaniemitglieder: Tambour Sepp Hatzl (Altbürgermeister von Kreuth) für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft und Rüdiger Saller für 60 Jahre bei den Gebirgsschützen, davon 15 Jahre als Fähnrich und Leutnant sowie 18 Jahre als Oberleutnant und stellvertretender Hauptmann und 13 Jahre als Ehrenoberleutnant. Saller habe sich auch beim Bau der Gebirgsschützenhütte sehr verdient gemacht, lobt Baier.

Auch wenn das Waldfest wieder ein Erfolg war: Der Hauptmann habe allen schon sehr gefehlt, sagt Baier über seinen Bruder: „Er ist einfach unsere wichtigste Kraft.“

