Walter Hübsch ist zurück: Ruheständler führt Bauamt

Ex-Bauamtsleiter Walter Hübsch sitzt seit Montag wieder an seinem Schreibtisch im Rottacher Rathaus. Hübsch vertritt Christine Obermüller, die wegen Krankheit fünf Wochen lang ausfallen wird.

Rottach-Egern–Der Ruheständler ist wieder zurück: Ex-Bauamtsleiter Walter Hübsch hat wieder an seinem Schreibtisch Platz genommen, um all das zu bearbeiten, was im Bauamt so anfällt.

„Da kann man ja nicht Nein sagen“, sagt Hübsch, der auf Bitten von Bürgermeister Christian Köck noch einmal seine Erfahrung und sein Können in den Dienst der Gemeinde stellt. „Sonst müsste man das Amt ja zusperren.“

Somit sagt Hübsch dem Rentner-Dasein vorerst Ade. Genossen hat er es seit Ende Dezember 2014. Mit herzlichen Worten hatte Bürgermeister Köck den damals 64-Jährigen in den Ruhestand verabschiedet – nach 50 Dienstjahren. Als 15-Jähriger hatte Hübsch 1964 eine Lehre im Rathaus begonnen. Drei Jahre später wechselte er ins Bauamt. Auch damals schon, weil Not am Mann war. Hübsch arbeitete mit fünf Bürgermeistern zusammen und wurde als Leiter des Bauamts zur Institution.

Ein wenig kürzer tritt er jetzt schon: Hübsch ist nur vormittags im Dienst, von 8 bis 12 Uhr. Sein Einsatz wird auch nach der Rückkehr von Obermüller nicht sofort beendet sein. Als Unterstützung stehe er auch danach noch zur Verfügung, erklärt Hübsch: „Punktuell.“