Familienfest: Steckerlfisch soll Geld in die Kasse spülen

Von: Gerti Reichl

Für den 2021 kurzfristig benötigten neuen Steg an der Wasserwachthütte am Schorn braucht die Wasserwacht mit ihrem Vorsitzenden Jan Zangenfeind noch Geld. © Thomas Plettenberg

Die Ortsgruppe Rottach-Egern der Wasserwacht veranstaltet ein Familienfest. Es geht dabei nicht nur um die Gaudi: Der Erlös soll einem alten Steg und der Jugend zugute kommen.

Rottach-Egern – 2021 ging für die Wasserwachtler in Rottach-Egern mit einer bitteren Nachricht los. Man war dabei, den 22 Jahre alten Steg an der Diensthütte am Schorn zu reparieren. „Er war am Auseinanderfallen, ein Wachbetrieb hätte darauf nicht mehr durchgeführt werden können“, erinnert sich Vorsitzender Jan Zangenfeind. „Mit jedem Deckbrett, das wir herausnahmen, stellten wir fest, dass die gesamte Unterkonstruktion marode war.“ Es half nichts, der Steg musste weg, ein neuer her. Die Firma Bammer aus Gmund sei schnell zur Stelle gewesen und habe der Ortsgruppe trotz ausgelastetem Terminplan aus der Bredouille geholfen. Rasch wurde ein neuer Steg gebaut, und mit viel Eigenleistung der Mitglieder konnte der Wachbetrieb dann doch pünktlich auf dem neuen Steg beginnen.

Die Kosten waren jedoch erheblich. „Wir starteten zwar einen groß angelegten Spendenaufruf“, berichtet Zangenfeind, „doch der brachte leider nicht den gewünschten Erfolg.“ Trotz einiger Spender aus dem Tegernseer Tal und der Unterstützung der Gemeinden Rottach-Egern, Tegernsee und Bad Wiessee, blieb die Wasserwacht auf fast zwei Drittel der Kosten sitzen.

Sogar an einen reichen Nachbarn hatte sich Zangenfeind gewandt. Der russische Oligarch Alisher Usmanov, der neben seinen vier Villen auch eine Bootshütte am Schorn besitzt, wurde von Zangenfeind angeschrieben. „Es kam null Reaktion“, erinnert sich der Vorsitzende. „Und dabei wurde dort ständig etwas repariert.“ Inzwischen will von Usmanov niemand mehr etwas wissen, außer Baufirmen, die noch auf ihr Geld warten.

20 000 Euro fehlen der Wasserwacht vom Stegbau noch in der Kasse. „Natürlich hat der Kreisverband Miesbach das Geld vorgestreckt“, berichtet Zangenfeind, „doch eine Refinanzierung wäre wünschenswert.“ Zudem fehle Geld an anderen Stellen: vor allem für die Jugendarbeit. „Hier gibt es noch viele Baustellen“, räumt der Vorsitzende ein und nennt fehlende Ausrüstung und Trainingsmaterial als Beispiele. Dabei richte sich der Fokus auf die Jugend. „Sie sind die Wachmannschaften der Zukunft.“ 180 Mitglieder zählt die Ortsgruppe aktuell, davon sind 50 aktiv, wiederum 20 Mitglieder bilden in Dreiergruppen die Dienstmannschaft. Etwa 40 Kinder und Jugendliche machen beim Training mit.

Trotz guter Arbeit unter der Leitung von Heide Clauß und Sylvana Wetzl sei es schwierig, die Jugend bei der Stange zu halten. „Zwei Jahre Pandemie und die dadurch ausgefallenen Treffen und Ausbildungseinheiten haben ihre Spuren hinterlassen“, stellt Zangenfeind fest. Auch das Fehlen des Wiesseer Badeparks stelle ein Problem dar. Es könne nur noch in den Sommermonaten in Rottach-Egern trainiert werden. Dort seien die Termine aber bis zum letzten Platz belegt, die Trainerinnen sieben Tage die Woche am Stück im Einsatz. Zangenfeind würde dieses Engagement gerne belohnen – mit T-Shirts, Pullovern und Hosen. Doch dafür wird noch ein Sponsor gesucht, der sein Logo auf der Jugendkleidung anbringen darf.

Es gibt viel zu tun bei der Ortsgruppe und bei der Wasserwacht überhaupt. „Die Jugend zu fördern und zu motivieren, ist nicht immer ganz einfach“, meint Zangenfeind. Auch, weil die schulischen Ansprüche immer höher würden und es schwer sei, noch Zeit fürs Ehrenamt zu finden. „Trotzdem sind wir zuversichtlich, auch morgen eine einsatzfähige Mannschaft zu haben, die über den See wacht.“ Los geht’s planmäßig am 1. Juni, wegen einer größeren Regatta werde die Hütte aber schon am 21. und 22. Mai besetzt.

Jetzt heißt es erst einmal anpacken, damit Geld in die Kasse kommt. Am Samstag, 28. Mai, steigt ab 11 Uhr an der Hütte am Schorn ein Familienfest, nicht nur für die Mitglieder. Allen interessierten Bürgern der Gemeinde und im Tal wird bei dieser Gelegenheit die Arbeit am See nähergebracht. Vor allem aber werden Steckerlfische gegrillt. Sie können vorbestellt werden unter z 0 15 90 / 1 34 29 87 oder per Mail an ww.ogre@web.de. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit und Finanzierung des neuen Stegs.

