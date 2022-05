Wegen G7-Gipfel: Auch Gleitschirme dürfen nicht starten

Von: Christina Jachert-Maier

Ein Gleitschirm über dem Tegernsee. © dpa / Sven Hoppe

Der G7-Gipfel Ende Juni auf Schloss Elmau hat Auswirkungen bis zum Tegernsee. Sogar für Gleitschirm- und Drachenflieger gilt hier ein Flugverbot.

Rottach-Egern ‒ Wenn die Staatschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, USA und Kanada zum G7-Gipfel 2022 in Schloss Elmau zusammenkommen, wird der Luftraum in einem Radius von 56 Kilometern gesichert. In dieser Flugverbotszone liegt auch der Wallberg. Heißt: Von Sonntag, 26. Juni, 8 Uhr, bis Dienstag, 28. Juni, 24 Uhr, dürfen von dort keine Gleitschirme starten.

Gebiet reicht von Ingolstadt bis zur italienischen Staatsgrenze

Verboten sind einer Pressemitteilung der Polizei zufolge alle bemannten Flüge, die nach Sichtflugregeln durchgeführt werden. Dies gilt also auch für Drachen- und Segelflieger. Das Flugbeschränkungsgebiet reiche von Ingolstadt bis zur italienischen Staatsgrenze und am Alpenrand von Füssen bis an den Tegernsee, lässt der Planungsstab G7-Gipfel verlauten.

Verstoß stellt eine Straftat dar

Ein Verstoß gegen die Beschränkung stelle eine Straftat dar. Um Konflikte zu vermeiden, habe man die Interessensverbände frühzeitig informiert, macht ein Polizeisprecher deutlich: „Die Community weiß Bescheid.“ Sollte ein Gleitschirmpilot das Flugbeschränkungsgebiet missachten, werde die Polizei „eine situationsabhängige Lagebeurteilung durchführen und dann dementsprechend reagieren“.

