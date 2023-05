Wegen Personalnot: Zwei Freibäder am Tegernsee teilen sich einen Chef

Von: Gabi Werner

Die Saison im See- und Warmbad Rottach-Egern ist gesichert. Karl Maurer (l.), der eigentlich mit seinem Kollegen Markus Lang in Kreuth angestellt ist, übernimmt dort ebenfalls die organisatorischen Aufgaben. © Thomas Plettenberg

In Rottach-Egern startet am 18. Mai die Freibade-Saison. Damit das See- und Warmbad wie gewohnt öffnen kann, war diesmal ein organisatorischer Kraftakt nötig. Es fehlte an verantwortlichem Personal.

Rottach-Egern/Kreuth – Rund 20 Jahre lang war Klaus Bickel Chef im See- und Warmbad der Gemeinde Rottach-Egern. Zum Ende der vergangenen Sommersaison hat er sich in den Ruhestand verabschiedet – und für Rathaus-Geschäftsleiter Gerhard Hofmann begann die fieberhafte Suche nach einem neuen Betriebsleiter. Angesichts des Fachkräftemangels, der auch und gerade vor den Schwimmbädern nicht Halt macht, ein schier aussichtsloses Unterfangen. Als bis zum Januar noch immer kein Nachfolger gefunden war, „bin ich schon ein bisserl nervös geworden“, räumt Hofmann ein. Er hatte bereits bei einem externen Dienstleister angeklopft, der einen Betriebsleiter stellen sollte, als sich doch noch eine andere – talinterne – Lösung auftat. Die Gemeinde Kreuth ließ die Nachbarn nicht auf dem Trockenen sitzen.

Kreuther Freibad-Chef übernimmt auch die Leitung im Rottacher Warmbad

Karl Maurer, der ab heuer das Warmfreibad in Kreuth leiten wird und in Vollzeit bei der Nachbarkommune angestellt ist, wird auch die organisatorischen Aufgaben fürs Rottacher Freibad mit übernehmen. Er werde sozusagen stundenweise an Rottach-Egern „ausgeliehen“, erläutert Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider. Diese Auswärts-Stunden würden dann dem Rottacher Rathaus in Rechnung gestellt.

Kreuth ist mit seiner Bad-Belegschaft heuer „top aufgestellt“

Natürlich dürfe sich diese Kooperation nicht negativ auf die Arbeit im eigenen Warmfreibad auswirken, betont Bierschneider. „Unser Bad hat ganz klar Priorität.“ Der Bürgermeister hat jedoch keine Zweifel daran, dass Maurer, ein geprüften Meister für Bäderbetriebe, die beiden Jobs über die Gemeindegrenze hinweg gut unter einen Hut bringen wird. Immerhin sei die Mannschaft im Kreuther Bad mit zwei neuen Festangestellten – neben Maurer ist dies Markus Lang als Fachangestellter für Bäderbetriebe – und mehreren Aushilfen für diesen Sommer „top aufgestellt“, berichtet Bierschneider. Man habe der Gemeinde Rottach-Egern daher gerne ausgeholfen.

Für Rottach-Egern ist die neue Kooperation ein „Glücksfall“

Hofmann bezeichnet die nun gefundene Lösung als „Glücksfall“. Die Tatsache, dass sowohl Betriebsleiter Bickel als auch ein weiterer Mitarbeiter das Rottacher Warmbad zum Ende der vergangenen Saison verlassen hatten, hatte Hofmann durchaus ins Schwitzen gebracht. In ganz Bayern kämpfen Freibäder mit Personalproblemen und müssen um die Öffnung bangen. Auch im Landkreis Miesbach. „Bei uns ist die Badesaison nun sichergestellt“, freut sich Hofmann. Neben Maurer wurde noch ein weiterer Mitarbeiter für die Beckenaufsicht gewonnen, zudem entsendet eine Dienstleister-Firma eine zusätzliche Fachkraft.

Karl Maurer war früher Betriebsleiter im Wiesseer Badepark

Dass sich die Talgemeinden in Sachen Bäder-Personal untereinander aushelfen, ist übrigens nicht neu. „Das gab’s früher schon“, erläutert Hofmann. Zu den Zeiten, als es den Badepark in Bad Wiessee noch gab, hätten Angestellte des Rottacher Warmbads bisweilen den Winter über dort gearbeitet. Auch Karl Maurer war bis zur Schließung für das Wiesseer Hallenbad tätig – bis zum bitteren Ende war er dort der Betriebsleiter. In der vergangenen Saison hatte er bereits stundenweise im Kreuther Warmfreibad ausgeholfen, als es dort durch Weggänge mit dem Personal kurzzeitig knapp geworden war. Auf seine künftige „Doppelaufgabe“ freut sich der Fachmann nach eigenen Worten. Ihm liege es am Herzen, „dass die Bäder auch künftig ordentlich betrieben werden“. Maurer sieht in der interkommunalen Zusammenarbeit, wie sie nun am Tegernsee praktiziert werde, durchaus ein Modell für die Zukunft. „Das klappt woanders ja auch.“

Beide Freibäder wollen am 18. Mai in die Saison starten

Sowohl das Rottacher See- und Warmbad als auch das Kreuther Freibad wollen am 18. Mai in die Badesaison starten. Maurer und seine Teams sind im Moment unter Hochdruck mit den Vorbereitungen beschäftigt.

