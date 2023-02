Weiberfasching in der Wallbergerhütte: Damen-Runde nimmt nach 25 Jahren Abschied

Von: Christina Jachert-Maier

Gut gelaunte Damen-Runde: 25 Jahre lang organisierten (v.l.) Annerose Kölbl, Sabine Hagn, Marianne Stadler, Tixi Probst, Mucky Reiffenstuel, Martina Goldhofer und Brigitte Müller den Weiberfasching. © Thomas Plettenberg

25 Jahre lang ließen Annerose Kölbl und ihre Damen die Wallbergerhütte in Rottach-Egern beben. Der Weiberfasching der Gruppe ist legendär. Nun hatte das Damen-Septett seinen letzten Auftritt.

Rottach-Egern – „Wenn Frauen unter sich sind“, sagt Annerose Kölbl (66), „dann gibt’s eine Mordsgaudi“. Männer haben darum beim legendären Weiberfasching in der Wallbergerhütte in Rottach-Egern Hausverbot. Auch heuer hat Kölbl gemeinsam mit Sabine Hagn, Marianne Stadler, Tixi Probst, Mucky Reiffenstuel, Martina Goldhofer und Brigitte Müller am Unsinnigen Donnerstag die Wallbergerhütte zum Beben gebracht. So wie jedes Jahr seit dem Start 1998, wenn man von den düsteren Corona-Jahren absieht. Nach der Pandemie ließ das Septett sein Publikum nun bei einem Auftritt im Saal noch einmal kräftig johlen – zum letzten Mal. Der Faschings-Auftritt der Frauen-Crew war ein fulminanter Abschied nach 25 Jahren. „Wir machen jetzt alle zusammen Schluss“, sagt Kölbl. Nach Nachfolgerinnen habe die Gruppe erst gar nicht gesucht. „Ganz bewusst“, meint Kölbl, weil ja so auch Raum entstehe für völlig neue Ideen.

Damen-Runde nimmt Themen rund ums Tegernseer Tal aufs Korn

Aber eine Mordsgaudi hatte sie bis zum letzten Moment. Im Hippie-Gewand waren die sieben diesmal „alternativ unterwegs“ und nahmen gewohnt scharfzüngig so einiges aufs Korn, was in und um Rottach-Egern passiert. Der Klimawandel war ein großes Thema – und ein Drogenumschlagplatz, den sie ganz in der Nähe ausgemacht haben.

Seit Weihnachten wurden an den Ideen für den Weiberfasching getüftelt

An den Ideen hat das Team schon seit Weihnachten getüftelt. „Das war immer so“, erinnert sich Kölbl. Man traf sich, und am Anfang hatte niemand so recht eine Idee. Bis der Abend länger und die Gruppe immer lustiger wurde. Irgendwann verfing ein Schlagwort, das nächste folgte, es fand sich ein roter Faden. „Und dann hatten wir unsere Geschichte“, schildert Kölbl. Funktioniert hat das immer nur gemeinsam, darum treten nach 25 Jahren auch alle gemeinsam ab.

Werbung für den Weiberfasching? Das brauchte es nie.

Werbung haben die Frauen – allesamt Mitglieder des Trachtenvereins D’Wallberger – für ihre Weibergaudi nie gemacht. Trotzdem war die Rottacher Trachtenhütte mit bis zu 100 feierfreudigen Frauen aus dem gesamten Tegernseer Tal stets gut gefüllt. „Trotz der Konkurrenz durchs Bräustüberl“, meint Kölbl.

Was zog, war der Witz der Damenrunde, die nicht nur mit ihrem Auftritt die Stimmung anheizte, sondern auch in der Küche dafür sorgte, dass die Verpflegung stimmt. Viel Applaus gab’s auch heuer wieder für die Auftritte des Chors und der „Hupfdohlen“, einer Tanzgruppe. Daneben wurde kräftig zur Musik getanzt. Die Hütte war zum Bersten gefüllt, ebenso die Tanzfläche. Kölbl und ihre Mitstreiterinnen durften sich über einen gebührenden Abschied freuen: „Die Stimmung war von Anfang bis Ende grandios.“

Zum Abschied gab‘s Rosen und eine gesangliche Hommage

Zum Abschied überreichte die Tanzgruppe den Damen des Organisationsteams Rosen, vom WoZi-Chor gab es neben einer bühnenfreien, gesanglichen Hommage zum Dank noch Gutscheine für Kölbl und ihre Kolleginnen. Die wiederum bedankten sich bei Hüttenwirtin Brigitte Lang, die der Truppe 25 Jahre lang zur Seite stand.

So mancher Mann hatte sich schon mal beim Weiberfasching eingeschlichen

Was da so abgeht beim Weibernachmittag in der Wallbergerhütte, hätte auch manchen Mann schwer interessiert. „Es haben sich mal welche eingeschlichen, als Frau kostümiert“, berichtet Kölbl. Man habe die Eindringlinge trotz der Kostümieren aber doch schnell in der Menge entdeckt. Bleiben durften sie am Ende ausnahmsweise doch – Frauen sind da nicht so.

jm