Weniger Licht, aber keine Dunkelheit

Von: Alexandra Korimorth

Einen Weihnachtsbaum am Rottacher Rathaus wird es heuer nicht geben. Es sind nur noch drei statt fünf Standorte vorgesehen. © archiv tp

Statt genereller Energiesparmaßnahmen und Einschränkung der Weihnachtsbeleuchtung setzt die Gemeinde Rottach-Egern auf gezielte Maßnahmen und Eigenverantwortung der Bürger. Der Maßnahmenkatalog der Verwaltung wurde im Gemeinderat heiß diskutiert – aber bewilligt.

Rottach-Egern – Die Diskussion um die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ und insbesondere der Paragraph 11 zur Nutzungseinschränkung beleuchteter Werbeanlagen hat nun endgültig Rottach-Egern erreicht. Im Gemeinderat stand nach dem Energiesparantrag der Grünen in der jüngsten Sitzung die Umsetzung der Regelung der Bundesregierung zur Diskussion. Nach dieser sollen beleuchtete Werbeanlagen, aber auch Schaufenster, zwischen 22 und 16 Uhr des Folgetages abgeschaltet werden. Auch die Weihnachtsbeleuchtung ist davon betroffen.

Bürgermeister Christian Köck (CSU) sprach sich gegen generelle Einschränkungen aus und stellte grundsätzlich fest, dass die Gemeinde – Einheimische wie Gäste – ein weihnachtliches Ambiente verdient hätte. „Eine freundliche Atmosphäre ist in dunklen Zeiten wichtig“, sagte er. Dennoch will auch die Gemeinde einiges streichen. Künftig sollen statt der fünf großen Weihnachtsbäume nur noch drei aufgestellt und beleuchtet werden – und zwar am Seeforum, in der Kuranlage und am sogenannten Petersplatz an der Mariensäule (Ecke Sonnenmoos-/Südliche Hauptstraße). Statt der bisher 180 kleinen Bäumchen an den Laternen sollen nurmehr 150 installiert und beleuchtet werden. Und das in der Aribostraße, Seestraße, Südlichen und Nördlichen Hauptstraße und der Ludwig-Thoma-Straße bis zur Ecke des Zentral-Parkplatzes. Damit werde die Gemeinde 2400 Kilowattstunden Strom einsparen.

Weihnachtsbeleuchtung in Rottach-Egern: Gemeinde will auf LED umrüsten

2023 – wegen aktuell mangelnder Verfügbarkeit – wolle die Gemeinde die Lichterketten auf LED umrüsten, was 4000 Euro kosten würde, aber 1000 Kilowattstunden sparen würde. Außerdem sollen 214 Straßenlaternen umgerüstet werden. Kostenpunkt dafür: 32 500 Euro. Rechnet man die 26 500 Kilowattstunden Ersparnis pro Jahr dagegen, würde sich diese Investition schnell amortisieren.

Michael Mayr (Grüne) nickte zustimmend und dankte für das positive Signal der Gemeinde und dafür, dass man dem Antrag aus der September-Sitzung folgen wolle. Gleichzeitig wies er aber auch darauf hin, dass „etliche Geschäftsleute“ ihre Schaufenster-Beleuchtung nachts nicht ausschalten. Die Verordnung ist seit 24. August in Kraft. „Die Gemeinde ist nicht zuständig, auf die Leute einzuwirken“, konterte Bürgermeister Köck, auch mit Blick auf eine Auflistung inklusive Dokumentationsfotos der beleuchteten Geschäfte, die die Grünen-Fraktion ins Rathaus geschickt hatte.

Der Bürgermeister wies zum einen auf einen Passus in Paragraf 11 hin, der den (nächtlichen) Betrieb der Anlagen in bestimmten Fällen zulässt. Zum anderen berichtete er von einem Telefonat mit der Polizei, die darauf hingewiesen habe, dass beispielsweise Juweliere oder Autohäuser ihre Beleuchtung wegen des Versicherungsschutzes gar nicht abschalten dürften. Er setze auf Eigenverantwortung und gesunden Menschenverstand angesichts der Energiekosten, die allen ins Haus stünden.

Sebastian Kölbl (CSU) stimmte ebenso wie Michael Hagn (Blitz) gegen das Maßnahmenpaket und fand: „Das Kosten-Nutzen-Verhältnis steht nicht dafür. Ich bin für die Weihnachtsbeleuchtung, wie wir sie immer hatten.“ Während Thomas Tomaschek (Grüne) glaubte, dass durch die Energiesparmaßnahmen nicht weniger Gäste nach Rottach kämen, befand Stefan Niedermaier (Blitz), dass die vorgeschlagenen Einsparungen gut, aber nicht maßgeblich seien. Das wiederum bewog Anastasia Stadler (CSU), darauf hinzuweisen, dass Rottach-Egern in Sachen Energiesparen seit zehn Jahren eine Vorreiter-Rolle innehabe und jährlich 27 000 Euro einspare.

Energieverbrauch in Rottach-Egern: Auf 160 000 Kilowattstunden reduziert

Während der Energieverbrauch der Gemeinde 2012 noch bei 400 000 Kilowattstunden lag, konnte er durch schrittweise Maßnahmen auf aktuell 160 000 Kilowattstunden reduziert werden. „Durch die neuen Maßnahmen kommen wir künftig auf 135 000 Kilowattstunden“, stellte Geschäftsführer Gerhard Hofmann in Aussicht. „Das hat die Amtstechnik ganz eigenständig zuwege gebracht“, betonte Köck am Ende in Richtung Grüne.

