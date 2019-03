Er bringt die Zeitung im Laufschritt

Werner Wiemken ist fast 70 und hat ein ganz spezielles Hobby: Triathlon. Weil er ohnehin früh morgens zum Trainieren aufsteht, trägt er nebenbei unsere Zeitung aus. Er bringt sie, logisch, im Laufschritt.

Rottach-Egern – Seit 15 Jahren ist Werner Wiemken begeisterter Triathlet. Weil er beruflich als Wellness- und Fitnesstrainer arbeitet und seit 2011 eine Schwimmschule betreibt, muss er sich seine Trainingszeiten schon genau einteilen. Also stand Wiemken bisher schon frühmorgens um 4 Uhr auf, um seine Laufrunden zum Absolvieren. „Da kann ich genauso gut nebenher Geld verdienen“, dachte sich der gebürtige Münchner und begann im Nebenjob mit dem Zeitungszustellen. Da er in Rottach-Egern wohnt, übernahm er dort gleich drei Touren. 290 druckfrische Exemplare der Tegernseer Zeitung verteilt er seit 2018 jeden Morgen pünktlich an die Abonnenten.

Das mit dem Training läuft dann so ab: Je nach Wetterlage und vor allem wie im zu Ende gehenden Mega-Winter, packt Wiemken die Zeitungen in sein Auto. Am Anfang einer Straße parkt er, springt raus und sprintet von Haus zu Haus. Zwischendurch absolviert er alles, was Läufer so absolvieren: Kniehub, Anfersen. Ausfallschritt. „Hin und wieder ist auch ein Liegestütz dabei“, erzählt Wiemken, der das ganze Programm im Frühjahr mit dem Fahrrad abspult. Dann packt er die Zeitungen in Satteltaschen und legt so auch noch eine Strampeleinheit ein. Während die Rottacher noch schlafen, legt Wiemken zwischen 1.30 Uhr und 9 Uhr gut und gerne 30 Kilometer zurück. „Und an manchen Stellen geht’s auch noch den Berg hinauf.“

Einige Wettkämpfe stehen schon im Kalender

Natürlich ersetzt das Lauftraining mit den Zeitungen unterm Arm nicht das Training für die Wettkämpfe, die Wiemken heuer vor sich hat. Für den SC Velo Keller Vagen, wo er inzwischen der älteste Aktive ist, hat er sich im Juni die Vereinsmeisterschaft vorgenommen.

+ Werner Wiemken 2015 beim Triathlon in Erlangen. © privat Ebenfalls im Juni steht die Bayerische Triathlon-Meisterschaft in Erding an, Ende Juli ist er für die Halbdistanz in Erlangen gemeldet, Ende August für die lange Distanz in Podersdorf am Neusiedler See. Die lange Distanz, das heißt: 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer radeln und 42,195 Kilometer laufen. Zehn Stunden sitzt Wiemken jede Woche auf dem Rad („ich hab’ auch ein Spezialrad auf Rollen“), fünf bis sechs Kilometer muss er im Wasser zurücklegen. Was das Laufen betrifft, so gehören die Runde um den See (21 Kilometer und damit Halbmarathon), ein Lauf durch die Weißachauen oder der Weg hinauf auf den Wallberg zu seinen Lieblingsstrecken. Zur Not tut’s ein Laufband.

Fast 70 Jahre alt und zwei Bypass-Operationen

Schon für junge Sportler ist Triathlon eine echte Herausforderung. Doch Werner Wiemken wird heuer 70! Dabei hat er zwei Bypass-Operationen hinter sich. „Das war 1990“, erzählt der gebürtige Münchner, der schon Zeit Lebens sportlich unterwegs ist. „In der Jugend war ich Ringer, dann bei der Bundeswehr hab’ ich eine Schwimmausbildung absolviert.“ 2004 nimmt er erstmals an einem Triathlon teil, „doch erst nach dem Alpentriathlon 2008 in Schliersee ging’s richtig los.“

Seine persönlichen Erfahrungen gibt er als Trainer inzwischen weiter. „Man muss auch auf seinen Körper hören und nicht wild drauflos trainieren“, sagt er, der sich auch auf Reha-Sport spezialisiert hat. In Vorbereitung auf die Wettkampfsaison trainiert Wiemken derzeit nach einem festen Programm: Vier Wochen Training, eine Woche Pause. „Dazu mach’ ich an vier Tagen die Woche Krafttraining, weil ich mich gerade im Muskelaufbau befinde. Ab Mai wechsel ich dann in den Schnellkraft-Modus.“

Gut 3000 Kilokalorien verbraucht er täglich, beim Wettkampf sind es 6000. Die Ernährung ist da extrem wichtig.

„Ich steh’ jeden Tag eine Stunde in der Küche, um alles vorzubereiten.“ Gute Ernährung beginnt für Wiemken schon bei seinem morgendlichen Nebenjob: „Ich hab’ drei Ripperl dunkle Schokolade mit 85 Prozent Kakaoanteil dabei“, berichtet der Rottacher. „Eines nach dem anderen lege ich in meine Backe, so bin ich die ganze Zeit versorgt.“

Ironman auf Hawaii ist das große Ziel

Ein großes Ziel hat Werner Wiemken aber noch vor sich: Er möchte möglichst 2020 zum Ironman nach Hawaii. „Aber erstens hab’ ich das Geld noch nicht beisammen, und zweitens muss ich mich noch qualifizieren.“ Das heißt: Zwischen November und Februar muss er an ganz bestimmten Wettkämpfen teilnehmen und dabei auch Erster werden. Seine Hoffnung ist, dass in der AK 70 nicht so viele antreten. Bis dahin wird er also viel trainieren. Und viele Zeitungen austragen – im Laufschritt, versteht sich.

