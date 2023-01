Neues Gutachten zu Usmanows Fabergé-Eiern: Der Wert überschaubar

Keine Originale

Von Klaus Wiendl schließen

In einem Safe des Oligarchen Alisher Usmanow in Rottach-Egern fanden Ermittler Fabergé-Eier. Es handelt sich aber nicht um Originale. Inzwischen liegt ein zweites Gutachten vor.

Rottach-Egern – Im September stürmte ein Großaufgebot von BKA-Beamten in Rottach-Egern vier Immobilien, die dem Oligarchen Alisher Usmanow (69) zugeschrieben werden. In seinem Haupthaus in der Fischerstraße wurde der Safe geknackt. Die Villa war unbewohnt, denn Usmanow hatte schon Ende Februar mit Putins Krieg in der Ukraine die Flucht ergriffen. Der Fund im Safe sorgte für Schlagzeilen. Denn selbst die Staatsanwaltschaft München II ging zunächst davon aus, dass es sich bei vier kunstvoll gestalteten Fabergé-Eiern um millionenteure Originale handeln könnte (wir berichteten).

Usmanow spricht von „Souvenirs“

Deutlich weniger wertvoll wurden die berühmten St. Petersburger Eier dann in einem ersten Gutachten. Laut Staatsanwaltschaft waren es Nachbildungen. Bei ihnen würde „es sich nicht um echte – im Sinne der historischen, in imperialer Qualität gefertigten – Fabergé-Eier handeln“. Usmanow selbst sprach auf Nachfrage von „Souvenirs im Wert von einigen Tausend Euro“, die für Verwandte in Usbekistan bestimmt gewesen seien.

Neues Gutachten stellt „geringeren Wert“ fest

Den tatsächlichen Wert der Eier will nun die Bild-Zeitung kennen, die von einem zweiten Gutachten der Staatsanwaltschaft berichtet. Demnach liege der Wert der vier Kunstgegenstände bei nur 4000 Euro. Auf Nachfrage zeigte sich Andrea Grape von der Staatsanwaltschaft verwundert, woher diese Information komme. Sie könne nur bestätigen, „dass entgegen der ersten gutachterlichen Einschätzung die sogenannten Fabergé-Eier nach der nunmehr vorliegenden weiteren gutachterlichen Stellungnahme einen geringeren Wert haben“. Konkreter könne sie wegen der „andauernden Ermittlungen“ nicht werden.

Doch für Usmanow könnte dies entscheidend sein. Denn ihm wird auch ein Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz vorgeworfen. Wären die Eier echt, hätte er sie bei der Steuer als Vermögenswerte angeben müssen. Welchen „Tatnachweis“ damit die Staatsanwaltschaft führen kann, so Grape, „werden wir nach Abschluss der Ermittlungen prüfen“. kw