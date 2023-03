„Wie von Sinnen“: Drei Hunde fallen in Rottach-Egern über Jungfuchs her

Von: Gabi Werner

Wegen seiner schweren Verletzungen musste der Fuchs vom zuständigen Jäger erlöst werden. Drei Hunde hatten das Tier in Unterwallberg attackiert. © Tierschutzverein

Es ist schon wieder passiert: In Rottach-Egern wurde am Freitag ein Wildtier Opfer einer Hundeattacke. Diesmal waren es drei frei laufende Jagdhunde, die wie von Sinnen über eine Fuchs herfielen.

Rottach-Egern – Erst im Februar hatte ein Vorfall am Riederstein in Tegernsee für Aufsehen gesorgt. Damals hatte ein streunender Hund ein Reh zu Tode gebissen. Er soll in einem regelrechten Blutrausch gewesen sein. Nun kam es am späten Nachmittag des vergangenen Freitags (24. März) zu einem ähnlich schrecklichen Vorfall in Unterwallberg in der Gemeinde Rottach-Egern. Diesmal waren es sogar drei unangeleinte Hunde, die sich in einem Feld in einen männlichen Jungfuchs verbissen. Die Hundehalterin konnte ihre Tiere laut Bericht der Wiesseer Polizei nicht mehr zurückrufen – die Jagdhunde verletzten den Fuchs so schwer, „dass er vom zuständigen Jäger erlöst werden musste“, so die Polizei. Besonders pikant: Die Hundebesitzerin, die sich offenbar peinlich berührt vom Ort des Geschehens entfernte, gab sich selbst als Jägerin aus.

Über die Hundehalterin hatte es schon vorher Beschwerden gegeben

Für Johanna Ecker-Schotte reiht sich das Geschehen ein in eine Reihe unfassbarer Vorfälle. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal wurde umgehend vom zuständigen Jäger informiert und hat noch am gleichen Abend Strafanzeige gegen die Hundehalterin erstattet. Das Autokennzeichen der Frau ist bekannt. Ecker-Schotte hatte schon zweimal eine Beschwerde über die Frau erhalten, weil diese ihre drei Hunde ohne Leine in den Wald laufen lasse, obwohl die Tiere nicht abrufbar seien.

Zeugin musste den fürchterlichen Kampf mit ansehen

Für Ecker-Schotte ist ein solches Verhalten völlig inakzeptabel. Einem Hundehalter, der seine nicht abrufbaren Tiere frei ins Gelände laufen lasse, „gehört jegliche Kompetenz abgesprochen“, zürnt die Rottacherin. Die drei Hunde hätten sich „wie von Sinnen auf den Fuchs gestürzt“, noch nicht einmal die Besitzerin selbst habe sich in das Feld gewagt. Eine Zeugin, die durch die verzweifelten Schreie des Fuchses aufmerksam wurde, habe den fürchterlichen Kampf mit angesehen, berichtet die Tierschützerin.

Tierschützerin schaltet Polizei und Untere Jagdbehörde in Miesbach ein

Ecker-Schotte hat nicht nur die Polizei Bad Wiessee eingeschaltet, sondern den Vorfall auch bei der Unteren Jagdbehörde in Miesbach angezeigt. Sie bittet die Behörden insbesondere auch darum, zu überprüfen, ob die Frau tatsächlich über einen Jagdschein verfügt und – wenn ja – überhaupt befähigt ist, eine Waffe zu tragen. Außerdem fordert sie, über die zuständige Kommune eine Leinenpflicht für alle drei Hunde zu erwirken. Sie stehe in dieser Sache im engen Austausch mit der Kreisgruppe Miesbach des Bayerischen Jagdverbandes, die sich von solch „schwarzen Schafen“ deutlich distanziere, wie Ecker-Schotte sagt.

Ihr ist es ein Rätsel, dass trotz unzähliger, eindringlicher Appelle, Hunde nicht unangeleint ins Gelände laufen zu lassen, dies von manchen Personen konsequent ignoriert werde. Gerade jetzt, wo die Brut und Setzzeit beginnt, sei es unerlässlich, dass Hunde beim Gassigehen an der Leine bleiben.

