Gemeinderat Rottach-Egern verabschiedet neue Gestaltungssatzung: „Wir sind ländlich und wollen es bleiben“

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

In Rottach-Egern gilt eine neue Gestaltungssatzung. © Archiv Thomas Plettenberg

Ein verglaster First ist nur bei Ställen zulässig, Solarmodule dürfen aufs Dach, aber nicht auf den Balkon, bei Mülltonnenhäuschen ist ein Pultdach erlaubt: Rottach hat eine neue Gestaltungssatzung.

Rottach-Egern – Die neue Rottacher Ortsgestaltungssatzung bringt etliche Änderungen mit sich. Um darüber zu beraten, hatte sich der Gemeinderat Ende November 2022 zur Klausur getroffen. Auslöser waren eine Gesetzesänderung der Bayerischen Bauordnung im Februar 2021 und wiederkehrende Punkte aus der Praxis. Jetzt legte Bauamtsleiterin Tanja Butz die geänderte Fassung zur Abstimmung dem Gemeinderat vor. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Möglichst viel Grün ist das Ziel

Bürgermeister Christian Köck (CSU) ging auf einen Punkt ein, der ihm am Herzen liegt: Die Gemeinde wünscht sich grüne Gärten, Schotterflächen sind unzulässig. „Ich weiß, dass Gartenarbeit für viele eine Belastung ist“, erklärte Köck. „Aber wir sind immer noch eine ländliche Gemeinde und wollen es bleiben.“ Dabei gehe es nicht nur um die Optik, sondern auch um den Erhalt des Artenreichtums. Es werde immer mehr Boden versiegelt, dem wolle die Gemeinde entgegenwirken. „Die durchlässigere Variante ist immer die bessere“, meinte Köck.

Hecken dürfen zwei Meter hoch sein

Thomas Tomaschek (Grüne) rüttelte an einer Vorgabe, die auch beim geänderten Entwurf noch bestand: Hecken dürfen nach dieser Fassung höchstens 1,80 Meter hoch sein. Tomaschek plädierte für zwei Meter als Höchstmaß. In der Praxis seien die Hecken in Rottach-Egern ohnehin deutlich höher, stellte er fest: „Ich bin zwei Meter groß und kann beim Spazierengehen durch den Ort nirgends drüberschauen.“ Verpflichte man Hausbesitzer, die Gewächse zu stutzen, gehe auch viel Lebensraum für allerlei Getier verloren, gab Tomaschek zu bedenken.

Mischbepflanzung gewünscht

Bürgermeister Köck konnte sich mit der Anregung anfreunden. Die Festlegung beziehe sich in erster Linie auf die Fichtenhecken aus den 1980er- und 1990er-Jahren, meinte er. Fehle es an regelmäßiger Pflege, entwickelten sich mächtige Fichten aus der Hecke. Ein später Radikalschnitt hinterlasse auch oft ein unschönes Ergebnis. „Wir setzen jetzt mehr auf Mischbepflanzung“, erklärte Köck. Die sei auch mit Blick auf den Artenschutz sinnvoller. Vize-Bürgermeister Josef Lang (CSU) bezweifelte, dass höhere Hecken einen größeren Beitrag zur Stärkung der Artenvielfalt leisten. „Mit der Satzung wollten wir den grünen Mauern entgegenwirken“, erinnerte Lang. Er wolle vor allem an die Bürger appellieren, ihre Hecken regelmäßig zu stutzen. Das künftig festgesetzte Maß ist: zwei Meter. Tomascheks Änderungsantrag wurde mit 12:9 Stimmen mehrheitlich befürwortet.