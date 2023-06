Wirte bedauern Suttenbahn-Stillstand

Von: Klaus Wiendl

Verwaist: Die Talstation der Suttenbahn. © TP

Einst verband sie ganzjährig das Tegernseer Tal mit dem Spitzingsee. Doch wegen wirtschaftlicher Zwänge steht die Suttenbahn im Sommer monatelang still – zum Leidwesen mancher Urlauber und Wirte.

Rottach-Egern – Auf der Homepage der Alpenregion Tegernsee Schliersee ist derzeit zu lesen: „Gleich zwei Sessel-Bahnen führen auf den Stümpfling, den Ausgangspunkt für Unternehmungen hoch über dem Spitzingsee: die Suttenbahn vom Tegernsee aus und die Stümpflingbahn vom Spitzingsee aus. Beide enden an der Jagahüttn, von wo der Ausblick bereits spektakulär ist.“

Dabei steht die Suttenbahn bereits seit vergangenem Jahr über die Sommermonate still – mehr als sechs Monate lang und auch in den Pfingst- sowie den Sommerferien. Die Zeiten, in denen Fahrer von Mountaincarts – einer Art Gocart für die Berge – sie als Zubringer zum Startpunkt an der Bergstation der Stümpfling-Vierer-Sesselbahn nutzen konnten, sind Geschichte – auch wenn das Online-Angebot der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) noch immer den Eindruck erweckt, die Suttenbahn stehe als Zubringer zur Verfügung.

Karolina Höß, Wirtin der Lukasalm im Suttengebiet, bedauert die Einstellung der Suttenbahn über den Sommer. Früher habe der Zubringerlift zum Downhillfahren ihr auch Wanderer aus dem Tegernseer Tal beschert. „Das ist jetzt vorbei“, sagt Höß.

Ähnlich äußert sich Corina Hiederer: „Ich bedauere die Schließung der Bahn.“ Ihre Wildbachhütte liegt gegenüber der geschlossenen Talstation. „Immer wieder fragen Leute, warum die Bahn nicht fährt.“ Allerdings seien es nur wenige. Deshalb könne sie die Bahn verstehen, auch wenn das für sie als Wirtin schade sei. „Für die paar Hanseln, die da fahren würden, lohnt sich der Personal- und Energieaufwand den ganzen Tag über nicht.“

Antonia Asenstorfer von der Alpenbahnen Spitzingsee GmbH sagt dazu: „Die Suttenbahn war auch im letzten Sommer schon nicht in Betrieb, weil leider schlicht und einfach das Angebot nicht angenommen wird“. Selbst in den beiden Corona-Sommern, wo Reisen ins Ausland nicht oder nur eingeschränkt möglich gewesen seien, habe man nur sehr wenige Fahrten mit der Suttenbahn verzeichnen können. Asenstorfer nennt dafür mehrere Gründe: „Zum einen werden Sesselbahnen im Sommer generell weniger angenommen als Kabinenbahnen, zum anderen muss bis zur Talstation die Anfahrt über die Mautstraße erfolgen und viele Gäste nutzen dann von dort aus direkt das schöne Wander- und Naturgebiet der Valepp, ohne noch zusätzlich die Bahn nutzen zu wollen“.

Schon vor Corona habe es die Suttenbahn für Mountaincartfahrer mit einem Zubringerangebot versucht, „aber auch dieses wurde nicht angenommen“.

Zu diesem Thema habe es vor einem Jahr bereits Gespräche gegeben, betont Christian Kausch, Chef der TTT. „Aber selbstverständlich ist es sehr schade, dass es dieses Angebot nicht mehr gibt. Wir hatten bereits vorher viele Jahre darum gekämpft, dass es erhalten bleibt oder sogar ausgeweitet wird. Aber wenn es sich wirtschaftlich nicht trägt, war leider klar, dass irgendwann die Zeit kommt, wo es nicht mehr möglich ist“.

Christian Köck sieht die Gründe eher pekuniär. Für den Bürgermeister von Rottach-Egern sind es die drei Euro Sutten-Maut, „die offenbar im Sommer viele davon abhält, dass sie mit der Bahn Richtung Berg ausrücken“. Schon der Ski-Bus habe gezeigt, „dass dieser nicht zur gewünschten Entlastung der Parkplätze im Suttengebiet beitragen konnte“. Die Leute würden lieber mit dem Auto fahren.

Versichern könne er aber, so Köck, dass es weder von Gaststätten noch Gästen bisher Beschwerden über die Bahnschließung im Sommer gab. „Da ist nichts gekommen“. Daher sehe er die saisonale Stilllegung „nicht als großen Mangel“.

Andere Erfahrungen macht Anastasia Stadler. Die Rottacher Touristikfachfrau und Gastgeberin könne zwar die unternehmerische Seite verstehen, „doch unsere Hausgäste vermissen die Suttenbahn“. Sie wünsche sich wenigstens, dass „in den Ferien und an den Wochenenden der Lift wieder läuft“.

Ökologisch sei es völlig widersinnig, meint Karolina Höß, wenn die Leute mit dem Auto vom Tegernsee zum Spitzingsee fahren würden, „wenn hier eine Liftanlage existiert“.

