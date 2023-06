Zahlreiche Besucher strömen zum Waldfest der Tegernseer Gebirgsschützen - Hier die schönsten Bilder

Teilen

Kaum ein freies Plätzchen war am Sonntag beim Waldfest der Tegernseer Gebirgsschützen zu finden. © Max Kalup

Beim Waldfest der Tegernseer Gebirgsschützen hat einfach alles gepasst: Die Besucher strömten am Sonntag (18. Juni) in Scharen aufs Festgelände in Rottach-Egern.

Rottach-Egern - Es waren die perfekten Bedingungen: Bei Sonnenschein und endlich sommerlichen Temperaturen feierten die Tegernseer Gebirgsschützen am Sonntag (18. Juni) ihr traditionelles Waldfest im Lori Feichta in Rottach-Egern. Der Besucherstrom zum Festgelände wollte den ganzen Tag über nicht abreißen. Die Bankreihen waren dicht besetzt, vor den Essens- und Getränkeständen bildeten sich lange Schlangen.

Zur Wahl standen Ochsenhochrippe vom Grill, Steckerlfisch und unzählige Kuchen. Zur Unterhaltung spielte die Kapelle der Gebirgsschützen auf, die Keinen amüsierten sich auf der Kindereisenbahn. Ein Fest für die ganze Familie.

mm

Waldfest der Tegernseer Gebirgsschützen © Max Kalup

Waldfest der Tegernseer Gebirgsschützen © Max Kalup

Waldfest der Tegernseer Gebirgsschützen © Max Kalup

Waldfest der Tegernseer Gebirgsschützen © Max Kalup

Waldfest der Tegernseer Gebirgsschützen © Max Kalup