Eine geerdete Visionärin und Vorbild für Generationen

Von: Alexandra Korimorth

Eine letzte Auszeichnung: Im Januar erhielt Schönheitsfarm-Gründerin Gertraud Gruber (†) den Bayerischen Verdienstorden in Gold. © Thomas Plettenberg

Sie war ein Vorbild für Pioniergeist, Tatkraft und soziales Engagement. Nun ist Gertraud Gruber, Gründerin der ersten Schönheitsfarm Europas und Ehrenbürgerin von Rottach-Egern, im Alter von 100 Jahren gestorben.

Rottach-Egern – Gertraud Gruber hatte in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass ihr Werk in guten Händen ist und in ihrem Sinne weitergeführt wird. Vielleicht hatte sie nun – kurz vor ihrem 101. Geburtstag – das Gefühl, alles Vorgenommene und alles ihr Aufgesetzte erledigt zu haben, sich verabschieden zu können. Am Samstagabend ist Gertraud Gruber in ihrem Zuhause und im engsten Kreis derer, die ihr stets Familie waren, friedlich eingeschlafen. Rottach-Egern verliert mit ihr eine Persönlichkeit, die weit über die Talgrenzen hinaus bekannt war, eine Unternehmerin, Gönnerin und Ehrenbürgerin.

Entscheidung beim Blick auf das Tal: „Hier bleibe ich“

Eigentlich wollte Gertraud Gruber Ausdruckstänzerin werden. Doch der Zweite Weltkrieg brachte die gebürtige Münchnerin als Krankenschwester in die Lazarette, die ins Tegernseer Tal ausgesiedelt waren. Nach einer Schicht sei sie mit Kolleginnen zum Skifahren auf einen der Tegernseer Berge gegangen. „Wie ich da oben stand in der Sonne und auf dieses Tal blickte, habe ich mir gesagt: Hier gefällt es mir, hier bleibe ich“, hat sie vor ein paar Jahren in einem Interview erzählt.

Freundin und Kundin: Mit Nadja Tiller (v.) verband Gruber eine echte Freundschaft. Auch die bekannte Schauspielerin ließ sich in Rottach-Egern behandeln © MZV-Archiv

Schon vor rund 80 Jahren erkannte Gertraud Gruber das Potenzial der Heilgymnastik und das der Kräuter und Heilpflanzen für die Gesundheit. Damit begann ihre Leidenschaft für das Thema Haut. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Kosmetikerin und fing an, selbst Cremes und Tonics herzustellen. Das war die Geburtsstunde der Gertraud Gruber-Produkte und damit ihrer eigenen Kosmetikmarke, aus der sich bis heute ein international arbeitendes Unternehmen mit 130 Mitarbeitenden und einem weltweiten Netzwerk von über 1500 Partnerinstituten entwickelt hat.

Eröffnung der ersten Schönheitsfarm Europas in den 1950er-Jahren: eine Pionierleistung

Mitte der 1950er-Jahre eröffnete Gertraud Gruber mit der Philosophie der Ganzheitlichkeit Europas erste Schönheitsfarm in Rottach-Egern. „Das war visionär. Sie war eine absolute Pionierin und ein wunderbarer, großherziger und großzügiger Mensch, ihr ganzes Leben lang sehr geerdet und trotz ihres großen Erfolgs stets bescheiden“, sagt Bürgermeister Christian Köck. Mit Bedacht habe sie ihr Unternehmen ausgebaut, unzählige Gäste in den Ort gebracht und dadurch auch in anderen Branchen für Wohlstand gesorgt.

Soziales Engagement: „Eigeninteresse“, sagt Gruber augenzwinkernd

Lobreden, wie etwa 2005 beim Festakt zur Ernennung zur Ehrenbürgerin Rottach-Egerns, wollte Gertraud Gruber am liebsten gar nicht hören. Und wenn, hat sie ihren eigenen Erfolg stets auch mit dem Fleiß und der Kompetenz ihrer Mitarbeiterinnen begründet. Die waren ihr Familie. „Deshalb“, so erklärte sie mit einem ironischen Augenzwinkern seinerzeit bei einem Gespräch über ihr soziales Engagement bei der örtlichen Kinderkrippe, „habe ich die Einrichtung aus Eigeninteresse gefördert. Ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen starke und unabhängige Frauen sind. Das kann man, wenn man für sich selbst sorgt und arbeitet, auch wenn man Kinder hat.“

Da sprachen sicher die Nachkriegserfahrungen aus ihr. Denn reines „Eigeninteresse“ ist angesichts ihres sozialen Engagements durch ihre Gertraud und Josef Gruber Stiftung im Zen-Kloster Benediktushof Holzkirchen (Unterfranken) und dem Tierheim Gut Aiderbichl Iffeldorf zu bezweifeln. „Gertraud Gruber war die Grande Dame von Rottach-Egern und ihrer Gemeinde stets eng und tief verbunden“, sagt Köck.

100 Mitarbeiter stehen Spalier, als Gertraud Gruber für immer ihre Schönheitsfarm verlässt

Am Sonntagmittag waren mehr als 100 Mitarbeiter gekommen und standen in Hochachtung, Zuneigung und tiefer Trauer Spalier, als Gertraud Gruber aus ihrer Schönheitsfarm, in der sich auch ihre privaten Räume befanden, getragen wurde. Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die Gertraud Gruber im Januar noch als „sehr präsent, aufgeschlossen und äußerst zugewandt – auch im hohen Alter eine beeindruckende Persönlichkeit“ kennengelernt hatte, drückte ihre Trauer über den Tod der Rottacherin aus. Aigner hatte Gruber den Bayerischen Verdienstorden in Gold überbracht und sie als Vorbild für Pioniergeist, Tatkraft und Optimismus sowie für ihr soziales Engagement gewürdigt. „Ich glaube, Gertraud Gruber konnte auf ein äußerst bewegtes und erfülltes Leben zurückblicken. Sie war Vorbild und Inspiration für alle Frauen – zu einer Zeit, in der das keineswegs selbstverständlich war.“

Der Seelengottesdienst mit der anschließenden Beisetzung findet in der kommenden Woche statt.