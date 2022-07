Bei Aktualisierung: Zweifel an Rottacher Baumschutzverordnung angemeldet

Von: Christina Jachert-Maier

Mächtige Bäume wie hier an der Popperwiese prägen das Bild von Rottach-Egern, Sie dürfen auch auf Privatgrund nicht einfach gefällt werden. © Thomas Plettenberg

Die seit 44 Jahren in Rottach-Egern geltende Baumschutzverordnung wurde bei der fälligen Aktualisierung vom Gemeinderat kritisch ins Visier genommen. Mancher sah die Freiheit des Bürgers beschnitten, wenn er nicht zur Säge greifen darf.

Rottach-Egern – Die Rottacher Baumschutzverordnung wurde im April 1978 erlassen. Manche Passagen sind aus der Zeit gefallen, zum Beispiel die Bußgeldbestimmungen in D-Mark. Darum hat die Verwaltung eine neue Baumschutzverordnung entworfen, in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt. Im Kern enthält die neue Satzung keine Veränderung. Demnach stehen Bäume ab einem Umfang von 80 Zentimetern, gemessen in einem Meter Höhe, grundsätzlich unter Schutz. Sie dürfen nur nach Rücksprache mit der Gemeinde gefällt werden.

Gemeinde wirkt auf Bauherren ein, um prägende Bäume zu erhalten

Zwar gehe Baurecht vor Baumschutz, erklärte Bürgermeister Christian Köck (CSU), aber die Gemeinde wirke durchaus auf Bauherren ein, um prägende Bäume zu erhalten. Das Grün solle in Rottach-Egern, einer ländlichen Gemeinde, erhalten bleiben. „Es steht uns auch gut zu Gesicht, wenn wir etwas für den Naturschutz tun.“

Seiner Empfehlung an den Gemeinderat, der aktualisierten Verordnung zuzustimmen, mochte Josef Kaiser (CSU) nicht folgen. Bäume bereits ab einem Durchmesser von 25 Zentimetern zu schützen, halte er für überzogen. 50, 60 Zentimeter Durchmesser lasse er sich noch eingehen, so Kaiser, aber nicht 25 Zentimeter. Die Höhenangabe von einem Meter könne im Übrigen nicht zutreffen. „Wenn es nur einen Meter hoch ist, ist das kein Baum, sondern eine Staude.“ Dieser Passus bedürfe einer redaktionellen Änderung.

„Eingriff in die Freiheit des Bürgers“

Vor allem aber störe ihn der Eingriff in die Freiheit des Bürgers, machte Kaiser klar. Wenn er einen Baum in seinem Garten pflanze, habe ihm nicht die Allgemeinheit zu sagen, er dürfe ihn nie wieder umschneiden: „Das ist doch mein Eigentum.“ Anders sehe es bei ortsprägenden Bäumen aus, da halte er den Schutz für gerechtfertigt.

Vizebürgermeister Josef Lang (CSU) gab Kaiser Recht, was den Mindestdurchmesser angeht. Er plädierte für einen Schutz ab 100 Zentimetern Umfang. „Dann habe ich einen Baum mit 30 Zentimetern Durchmesser.“ Dagegen sah Georg Höß (FWG) keinen Grund, von den bisher festgelegten Maßen abzuweichen: „Oder hat jemand in den letzten Jahren darunter gelitten im Ort?“ Man müsse sich natürlich darauf verlassen, dass die im Ermessen der Gemeindeverwaltung liegende Beurteilung, ob ein Baum nun gefällt werden darf oder nicht, für den Bürger „sauber ausgeführt“ werde.

Kaiser sah darin ein Problem. „Du bist auf das Gutdünken des Sachbearbeiters angewiesen. Entweder du kennst ihn gut oder auch nicht.“

Entschieden wird nach Rücksprache mit der Naturschutzbehörde

Ein Einwand, den Köck nicht gelten ließ. Die Mitarbeiter der Gemeinde träfen Entscheidungen nicht willkürlich, sondern handelten nach der Beratung durch die Untere Naturschutzbehörde, betonte der Bürgermeister: „Wir sichern uns da ab.“ Er warne davor, die Baumschutzverordnung jetzt zu zerpflücken. Sie habe sich bewährt, andere Gemeinden hätten sich die Verordnung zum Vorbild genommen.

Rückstellung knapp abgelehnt

Anastasia Stadler (CSU) sah Anlass, die Entscheidung über die Baumschutzverordnung zurückzustellen: „Wir sollten da noch einmal in uns gehen.“ Sie wünsche sich Informationen darüber, ob andere Gemeinden mit ihren Verordnungen zum Beispiel erst dickere Bäume schützten und welche Erfahrungen es gebe. Ihr Antrag zur Geschäftsordnung, die Abstimmung zurückzustellen, scheitere nur knapp mit 9:10 Stimmen. Danach ließ Bürgermeister Köck über die neue Baumschutzverordnung abstimmen. Sie wurde mit 11:8 Stimmen angenommen und ersetzt ab sofort die bisherige Verordnung.