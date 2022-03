Kriegserinnerungen: 82-Jähriger erzählt von seinen „schlimmsten Jahren“

Von: Jonas Napiletzki

Adolf Hauschka flüchtete mit seiner Familie. © Stefan Schweihofer

Vier Bewohner des Rupertihofs in Rottach-Egern erzählen nacheinander von persönlichen Kriegserlebnissen. Adolf Hauschka erinnert sich an schwere Jahre im zerbombten Köln.

Rottach-Egern – Eigentlich hätte Adolf Hauschka seinen Heimatlandkreis Eger im Sudetenland nicht verlassen wollen. Doch als sein Vater starb, zog der damals Sechsjährige mit seiner Mutter zum ersten Mal um: nach Konstantinsbad im heutigen Tschechien. Auch dort hielt es die junge Familie nicht lange. „Der Bahnhof in Konstantinsbad wurde bombardiert“, sagt Hauschka. Der heute 82-Jährige erinnert sich daran genau – auch, weil er mit seiner Lebensgeschichte die Schicksale von Geflüchteten aus der Ukraine gut nachvollziehen kann.

Mittlerweile wohnt Hauschka im Seniorenstift Rupertihof in Rottach-Egern. Dort berichtet er aus seiner düstersten Zeit, dem Zweiten Weltkrieg.

Wegen fehlendem Ofen: Mehl mit Wasser verdünnt gegessen

„Wir müssen wegziehen“, habe seine Mutter gesagt, als die ersten Bomben auf Konstantinsbad gefallen waren. Die Familie flüchtete in Richtung Niederbayern und entkam der bevorstehenden Vertreibung nur knapp. „Die Leute haben nicht geglaubt, dass sie für immer weg sind“, sagt Hauschka. Manche hätten ihren Schmuck im Wald vergraben, um ihn später wieder auszubuddeln. Doch der Schmuck wurde nicht mehr ausgegraben. Jedenfalls nicht von Geflüchteten.

Hauschka erklärt, seine Mutter habe vor allem Mehl mitgenommen. Doch als die Familie im Jahr 1946 in Dingolfing strandete, habe sie keinen Ofen gehabt. „Wir haben das Mehl mit Wasser verdünnt gegessen.“ Und auch als Hauschka und seine zwei Geschwister begannen, auf den Feldern in Niederbayern Unkraut rupften, um ihre Kost und Logis hereinzuarbeiten, reichte die Unterbringung bald nicht mehr aus. Vom zwölften bis zum 14. Lebensjahr sei er „verteilt“ worden, um im Allgäu auf eigene Faust zu arbeiten. „Das waren die schlimmsten Jahre“, sagt der 82-Jährige heute.

82-Jähriger hat „kein Verständnis“ für Bestrebungen gegen Demokratie

Später wurde er Lehrer – trotz seiner schlechten Erfahrungen in der Schule. Dort war er als Flüchtlingskind nie gut behandelt worden. Als Mann, der anfangs nichts hatte und doch noch Fuß im Leben fasste, weiß er heute um die Dramatik, die sich in der Ukraine abspielt. Hauschka sagt: „Es ist schlimm, mir fehlen die Worte.“ Demokratie habe sich bewährt. „Und für Bestrebungen, die dieser Gesellschaftsform entgegenstehen, habe ich kein Verständnis.“ nap

In dieser Serie berichten wir in mehreren Folgen über Senioren, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Wachgerüttelt von den Bildern aus der Ukraine wollen die Bewohner des Stifts Rupertihof in Rottach-Egern an das düstere Kapitel der deutschen Geschichte erinnern.

