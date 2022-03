Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg: Christine Renner erzählt von Nächten im Luftschutzbunker

Von: Jonas Napiletzki

Bei Christine Renner kommen angesichts der Bilder aus der Ukraine eigene Kriegserinnerungen hoch. © Stefan Schweihofer

Wenn Christine Renner, 87 Jahre alt, den Fernseher einschaltet, dann sieht sie die Bilder aus dem Ukraine-Krieg. Jeden Tag, wie alle anderen. Nur: Für Renner ist das nichts Neues.

Rottach-Egern – „Der Krieg begleitet mich gefühlt schon mein halbes Leben“, sagt Christine Renner und muss tief durchatmen. Im Gespräch mit unserer Zeitung will die Rentnerin nun davon erzählen, wie dramatisch sie den Krieg bis 1945 erlebt hat. Die Gedanken daran haben sie bis heute nicht losgelassen. Renner wohnt im Seniorenstift Rupertihof in Rottach-Egern – doch an einen ruhigen Ruhestand ist für sie trotz der komfortablen Umgebung nicht zu denken.

Ihre Erinnerungen setzen in Berlin ein, in einer der vielen Bombennächte, die die damals Neunjährige erlebt hat. Ihr Vater war Soldat, ihr Bruder wurde im Alter von 16 Jahren eingezogen. Das Wort Ausgangssperre kennt sie nicht von der Pandemie, sondern auch aus dem Jahr 1943. „Aber wenn draußen die Erde bebt und man im Luftschutzbunker hofft, dass später die Türen nicht verschüttet sind, dann ist man recht froh, drinnen zu sitzen.“ Im Vergleich zu vielen anderen habe sie mit ihren Luftschutzbunker-Erfahrungen noch Glück gehabt, sagt Renner. „Ich musste nie Angst haben, zu ersticken.“

Erst von der Schule geflogen, dann russisch gelernt

Die schlimme Zeit endete auch dann nicht, als ihr Vater aus der Kriegsgefangenschaft fliehen konnte. Die Familie hatte vor Kriegsbeginn zwar einen Treffpunkt vereinbart – und wurde in der sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR, wieder vereint. Doch der Vater, gelernter Kunstmaler, bekam ein Berufsverbot verordnet. „Er war kein Kommunist“, erklärt die 87-Jährige. Auch sie sei deshalb von der Schule geflogen. Später durfte sie die wieder besuchen. „Ich habe fünf Jahre Russisch gelernt.“

Renner sagt mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine: „Wenn ich das sehe, sorge ich mich vor allem um die vielen jungen Menschen.“ Sie hätten niemanden, der ihnen überhaupt erklärt, was hier vor sich gehe. Sie frage sich, wie man die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg so schnell vergessen konnte.

Verteidigungskampf für Renner verständlich

Die Ukraine müsse jetzt zusammenstehen. Für den Verteidigungskampf hat Renner Verständnis. „Wenn es Spitz auf Knopf steht, ist sich jeder selbst am nächsten.“ Das gehe so weit, dass im Zweiten Weltkrieg Mütter sogar ohne ihre Kinder geflohen seien. Dramatische Szenen dazu haben sich tief im Gedächtnis der 87-Jährigen eingebrannt. „Ich habe Frauen gesehen, die ohne ihre Säuglinge durch Flüsse geschwommen sind, weil sie ihre Kinder nicht mitnehmen konnten.“

Auf die russische Bevölkerung habe sie keinen Hass, bei späteren Besuchen habe sie die Menschen als sehr romantisch und interessant wahrgenommen. „Aber das russische System, in dem der Einzelne nichts zähle“, vor dem habe sie Angst.

In dieser Serie berichten wir in loser Folge über Senioren, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Wachgerüttelt von den Bildern aus der Ukraine, wollen die Bewohner des Stifts Rupertihof in Rottach-Egern an das düstere Kapitel der deutschen Geschichte erinnern.

