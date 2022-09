Zwischen Festhalten und Loslassen: Stefan Schweihofer verbindet Aquarelltechnik und Handlettering

KUNST-GRIFF

Von Alexandra Korimorth schließen

Stefan Schweihofer ist in etlichen Kunstrichtungen zu Hause: Malerei, Zeichnung, Fotografie und im Lettering, der Kunst der schönen Buchstaben. Hier hat er zwischen Norm und Fluss eine neue Technik entwickelt.

Seinen Beruf als Grafik-Designer an den Nagel zu hängen, kam für den Rottacher Stefan Schweihofer einem Befreiungsschlag gleich. Endlich konnte er sich jenseits festgesetzter Regeln, frei im Malen, Zeichnen, Aquarellieren und Fotografieren ausdrücken. Vier Jahre lang spielte er mit unterschiedlichen Techniken, aber auch gerne mit Größen und Größenverhältnissen. Aus kleinen Tuschezeichnungen entstanden große Gemälde. Bei Künstlerkollege Jürgen Welker in Tegernsee näherte sich Schweihofer der Fließtechnik an, bei der Schicht für Schicht wässrige Acrylfarbe auf eine Leinwand aufgetragen wird, um sie dann fließen zu lassen. Für Schweihofer, der das Ganze dann auch noch mit wilden, leuchtkräftigen Tuschepigmenten versah, lag die Herausforderung dabei im Los- und Fließenlassen, im Arbeiten ohne Konzept, im kontrolliert Unkontrollierten.

+ Im Fluss: Mit Farbpigmentmischungen zaubert der Künstler aus unsichtbarem Wasser sichtbare Kunst. © THOMAS PLETTENBERG

Zeichnung, Malerei und Fotografie waren schon immer Stefan Schweihofers Wegbegleiter, Kunst seine Ausdrucksform. Sonst hätte der gebürtige Donauwörther wohl auch nicht Visuelle Kommunikation studiert. An der Fachhochschule Augsburg hat er sehr schnell sein Faible für Schriften, Typografie und Kalligrafie entdeckt. Mehrere Semester in analogen Prä-Computer-Zeiten hat er sich mit dem auseinander gesetzt, was man heute Handlettering nennt. Damals lag die Bestrebung allerdings in der Reduktion, Versachlichung und Vereinfachung von Schrift. Geschriebenes – etwa auf Einladungs- oder Tischkarten von Staatsbanketten – sollte genormt wirken, so wie es heute bei den Schriftarten im Computer gang und gäbe ist. Damals war das noch Handarbeit.

Als Grafikdesigner entwickelte Schweihofer auch Plakate und Programmhefte für das Ulmer Theater, denen stets diese gewisse Spannung zwischen den gezeichneten, fotografierten oder gedruckten Motiven und der geschriebenen Informationen zu Eigen war.

Nach jahrzehntelanger typografischer Arbeit am Computer hat ihn die Liebe zur Schrift nicht verlassen, sondern ist aufgeblüht. Stefan Schweihofer versenkt sich gerne in handgeschriebene Sinnsprüche und gibt sogar Lettering-Kurse in seinem Atelier. „Schrift ist nur vordergründig genormt. Innerhalb hast Du aber darin unendliche Möglichkeiten“, sagt der 69-Jährige.

+ Klar definiert: In der Kunst der schönen Schrift gibt Schweihofer auch Kurse. © THOMAS PLETTENBERG

So kam er auf die Idee, in der Schrift einen Kosmos sichtbar zu machen: Er malt mit einem dicken, weichen Pinsel durchsichtiges Wasser auf dickes Aquarellpapier und streut dann sehr besondere Aquarellfarbpigmente darüber, die er eigens aus Sheffield in England bezieht. Da diese Farben nicht aus monochromen Pigmenten bestehen, sondern sich die jeweilige Farbe aus zwei bis sechs verschiedenen Pigmenten zusammensetzt, werden diese im Kontakt mit dem Wasser unmittelbar auseinander diffundiert. Es entsteht eine Färbung, die ein wenig an die verschiedenen Sternenwolken der Milchstraße erinnert. Im richtigen Moment wird die Visualisierung des vormals unsichtbaren Buchstaben- oder Symbolkosmos gestoppt. Am Ende wird etwa sichtbar, dass Schwarz eben nicht nur Schwarz, sondern Türkis, Orange, Braun und mehr ist.

Schweihofers Technik fasst seine Erfahrungen des künstlerischen Erlebens zusammen: zwischen Norm und Fluss, zwischen Festhalten und Loslassen, zwischen Begrenzung und Weite. Ein wenig erinnert sie an japanische Tuschemalerei. Und sie ist auch ebenso kontemplativ.