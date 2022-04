In Rottach-Egern: Betrunkener fährt Zeitungsausträger an und verletzt ihn schwer

Von: Thomas Eldersch

In Rottach-Egern wurde ein Zeitungsausträger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. © Fredrik Von Erichsen/dpa/Symbolbild

Auf seiner Tour wurde ein Zeitungsausträger in der Nacht auf Samstag von einem Autofahrer angefahren. Der Unfallverursacher war dabei betrunken.

Rottach-Egern – In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Zeitungsausträger wurde von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Zeugen halfen dem Unfallopfer und versorgten ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Unfall in Rottach-Egern: Zeitungsausträger von Auto erwischt

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr Samstagfrüh, schreibt die Polizeiinspektion Bad Wiessee in einer Pressemitteilung. Ein 28-Jähriger aus Gmund war mit seinem Auto auf der südlichen Hauptstraße in Fahrtrichtung Kreuth unterwegs. Als er wohl in die Fürstenstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit dem Bordstein. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Er erfasste einen 49-jährigen Zeitungsausträger aus Tegernsee. Der Mann wurde schwer am ganzen Körper verletzt, heißt es in der Meldung weiter.

Drei Zeugen beobachteten den Unfall und eilten sofort zu Hilfe. Sie leisteten bei dem Unfallopfer Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Die ebenfalls zum Unfall gerufene Polizei kümmerte sich derweil um den 28-jährigen Fahrer. Die Beamten der PI Bad Wiessee bemerkten schnell, dass der Unfallfahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert jenseits der einen Promille. Der angefahrene Zeitungsausträger wurde währenddessen in das Krankenhaus Agatharied gebracht.

Unfall in Rottach-Egern: 20 Feuerwehrleute im Einsatz

Zur Untersuchung der Unfallursache waren neben den Beamten der PI Bad Wiessee auch Kollegen aus Miesbach vor Ort. Dazu halfen 20 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Rottach-Egern, die Unfallstelle abzusichern und anschließend zu reinigen. Auch ein Notarzt samt Rettungswagen war vor Ort. (tel)