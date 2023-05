Rund um den Tegernsee: Alle Feste und Aktivitäten – lesen Sie jetzt die neue Ausgabe

Die neue „Rund um den Tegernsee“-Ausgabe ist da. © Merkurtz Media

Alle Feste am Tegernsee auf einen Blick und mehr Anregungen für Freizeitspaß in der Region finden Sie in der neuen Ausgabe „Rund um den Tegernsee“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein (hoffentlich) schöner Sommer liegt vor uns. Jetzt heißt es: raus in die Natur und rein ins sportliche Vergnügen. Diese Ausgabe bietet Ihnen eine Fülle an Ideen, wie Sie Ihre Zeit auch wirklich aktiv verbringen können – sei es auf zwei Rädern rund um den See oder auf dem SUP-Board mitten auf dem See. Wir versprechen: Das wird ein Genuss! Sie werden begeistert sein, wenn Sie unseren Tipps zum Einkehren oder zum Shopping gefolgt sind, und für hochprozentigen Genuss setzt Christina Kölbl noch eins drauf. „Die Brennerin vom Tegernsee“ produziert in Gmund schmackhafte Schnapserl und wird als Geheimtipp unter den Destillateuren gehandelt. Wir haben die junge Gmunderin besucht und bringen Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf den Geschmack. Für Hochstimmung einen ganzen Sommer lang sorgen natürlich wieder die See- und Waldfeste. In diesem Heft finden Sie alle Veranstaltungen auf einen Blick.

Einen wunderschönen Sommer wünscht Ihnen das Team vom Magazin

„Rund um den Tegernsee“

