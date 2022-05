Rund um den Tegernsee: Sichern Sie sich die neue Ausgabe

Die neue „Rund um den Tegernsee“-Ausgabe ist da. © Merkurtz Media

Alle Feste am Tegernsee auf einen Blick und mehr Anregungen für Freizeitspaß in der Region finden Sie in der neuen „Rund um den Tegernsee“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

freuen Sie sich auch, dass wieder Normalität eingekehrt ist in diesem Sommer? Wir dürfen wieder auf unsere Seefeste und Waldfeste, können Konzerte besuchen und jede Menge Veranstaltungen, die engagierte Menschen hier auf die Beine stellen. In diesem Heft geben wir nicht nur Tipps, wo Sie feiern können, sondern auch ein paar Anregungen für Freizeitspaß und Aktivitäten mit der ganzen Familie. Regionalität ist in aller Munde – das dürfen Sie durchaus wörtlich nehmen. Denn sicherlich kommen Sie nach der Lektüre über unsere Produzenten vom Tegernsee auf den Geschmack. Original und nur vom Tegernsee kommt die Handwerkskunst von Karl Stecher aus Gmund. Er ist Federkielsticker in sechster Generation. Wir haben ihn besucht – und schon schließt sich wieder der Kreis zu den Festivitäten, die man natürlich in einem feschen Trachtengewand besucht.

Viel Vergnügen beim Lesen und einen entspannten Sommer wünscht

Ihr Team vom Journal „Rund um den Tegernsee“

Kontakt

Merkurtz Media

Rosenstraße 2

83684 Tegernsee

Tel. 0 80 22 / 91 69 - 13

Fax: 0 80 22 / 91 69 - 10

Web: www.tegernseer-zeitung.de

Mail: tegernsee@merkurtz.media