Schaugerüst kippt Planung am Bussi Baby: Personalhaus wird kleiner und breiter 

Das Schaugerüst brachte die Wende: Das Personalhaus am Bussi Baby in Bad Wiessee wird mit Rücksicht aufs Panorama neu geplant. Wie, war Thema eines Ortstermins.

Bad Wiessee– Der Blick auf den Plan hatte den Wiesseer Gemeinderäten nicht genügt. Sie wollten wissen: Wie sehr stört das geplante neue Personalhaus bei Korbinian Kohlers Hotel Bussi Baby den Blick auf die denkmalgeschützte Kirche Maria Himmelfahrt? Darum vertagten sie vor knapp zwei Wochen die Entscheidung über den beantragten Neubau. Wie berichtet, will Kohler das marode alte Personalhaus neben dem Hotel abreißen und durch einen Neubau ersetzen, der 43 möblierte Unterkünfte für Mitarbeiter bietet.

Der Gemeinderat verlangte ein Schaugerüst und einen Ortstermin. Der fand nun statt, bei Regen und Wind. Während die Gemeinderäte im nassen Gras vor dem Altbau standen, ließ Hotelmanager Thomas Kösters – gut gesicherte – Männer auf den Dachfirst steigen, die an Holzpfähle gebundene Flatterbänder in die Höhe reckten. Versuche, die Pfosten fest auf dem First zu montieren, waren zuvor gescheitert. „Die hat es immer runtergeweht“, berichtete Kösters.

Der Erkenntnisgewinn lohnte die Mühe: Der Blick auf die Flatterbänder vor dem Panorama der markanten Kirche Maria Himmelfahrt ließ den Gemeinderäten den Atem stocken. „Das verändert ja das ganze Ortsbild“, meinte nicht nur Fritz Niedermaier (Wiesseer Block).

Architekt Ralph Gierlinger brachte eine Alternative ins Spiel. Sein Vorschlag: Das Personalhaus bekommt nur drei Stockwerke statt der bisher geplanten vier. Um das nötige Volumen zu schaffen, wird das ganze Gebäude dafür breiter. Möglich ist dies, wenn der Planer das Haus ein Stück in den Hang hineinschieben darf.

„Dazu müssen wir umplanen, das ist nicht schön“, meinte Gierlinger. Doch der Mehrwert ist groß. Zum einen wird das neue Gebäude nur wenig höher sein als das bestehende. Zum anderen ist die Anordnung der Zimmer für die künftigen Bewohner angenehmer. Statt eines zugigen Laubengangs entsteht dann ein geschützter und überdachter Mittelgang, von dem rechts und links die Zimmer abgehen.

Eine Lösung, die im Gemeinderat breite Zustimmung fand. „Das ist doch eine Win-win-Situation“, urteilte Florian Sareiter (CSU). Die Höhe des ursprünglich geplanten Baus habe doch „jeden erschlagen“. Grundsätzlich sei die Absicht Kohlers, ein Wohnheim für seine Mitarbeiter zu errichten, zu begrüßen: „Das ist ein Hotelier, der sich Gedanken macht.“

Auch Markus Trinkl (Wieseer Block) war zufrieden: „Das ist die beste Lösung.“ Der Ortstermin, stellte Bürgermeister Peter Höß (Wiesseer Block) fest, habe sich als ausgesprochen wichtig erwiesen.

Allein Ingrid Versen (CSU) konnte sich auch mit der neuen Variante nicht anfreunden. Die Wiesseer seien immer noch entsetzt, dass Kohler aus dem früheren Kirchenwirt ein Hotel Bussi Baby gemacht habe, meinte sie. Und nun stelle er ein Personalhaus hin, das nicht nur für die Mitarbeiter des Bussi Baby, sondern auch für die der anderen Betriebe Kohlers im Tegernseer Tal gedacht sei. Es gehe nicht an, dass Bad Wiessee zur Schlafstelle für alle Kohler-Mitarbeiter werde: „Es ist unglaublich, was Herr Kohler dem Ort zumutet.“

Eine Sicht, die Josef Brenner (Wiesseer Block) absolut nicht teilt. Es handle sich um Tal-Bürger, die im Tal untergebracht werden, meinte er. Der Ort sei doch egal. Gewünscht hätte Brenner sich für den Neubau allerdings statt eines Satteldachs ein begrüntes Flachdach. „Das fällt noch weniger auf.“ Letztlich überzeugte aber der Einwand von Architekt Gierlinger, wonach sich ein Flachdach nicht harmonisch an den bestehenden Bau anfügen lässt und auch nicht ortstypisch ist.

Gierlinger wird jetzt zügig umplanen. Kohlers Geschäftsführer Kösters setzt darauf, den Bau so zügig wie geplant realisieren zu können. Im Herbst soll der Abbruch beginnen, der Neubau Anfang 2020 stehen. Die Zeit drängt. Denn ohne eine Wohnmöglichkeit anbieten zu können, lassen sich keine Mitarbeiter mehr finden, wie Kösters sagt: „Hier gibt es einfach keine Wohnungen für Menschen, die 1800 oder 2000 Euro verdienen.“

