Der schwierige Weg zum stillen Örtchen: Ein Ortstermin

Von: Alexandra Korimorth

Sogar einen Ortstermin hatte Bürgermeister Christian Köck (l.) am Voitlhof anberaumt, um die problematische Situation zu zeigen. © Thomas Plettenberg

Der Weg zur öffentlichen Toilette beim Rottach-Egerner Voitlhof gleicht einem „Parcours“: Pflanztröge und parkende Autos zwingen Besucher, einen Umweg über die Terrasse der Gastwirtschaft zu nehmen. Der Bauausschuss hat sich nun zu einem Ortstermin getroffen.

Rottach-Egern – Mehrfach wurde die Zugänglichkeit der öffentlichen WC-Anlage in der Feldstraße beim Voitlhof schon im Rathaus moniert und im Gemeinderat besprochen. Jetzt machten sich die Mitglieder des Ortsplanungssausschusses vor Ort selber ein Bild. Sie mussten feststellen, dass nicht nur die Zuwegung verstellt ist, sondern dass auch die Beschilderung verschwunden ist. Dass sich im Voitlhof überhaupt eine öffentliche Toilette befindet, ist der Bevölkerung gar nicht mehr bewusst.

Zugang zur WC-Anlage genau unter Auffahrt

Dabei – und das machte Bürgermeister Christian Köck in der anschließenden Sitzung deutlich – sei die öffentliche Toilette bei der Planung des Zentrums an der Feldstraße explizit berücksichtigt worden. Schließlich müssten an der Stelle sowohl Besucher des Spielplatzes, der Tennisplätze und des Minigolfplatzes, des Museums und des Trachtengeschäftes, als auch vorbeikommende Spaziergänger und Radlfahrer die Möglichkeit haben, eine Toilette zu nutzen. Von Anfang an war vorgesehen, dass die Nutzer dafür über den Grund der Gastwirtschaft gehen, der von der Gemeinde in Erbpacht an den Wirt vergebenen worden war. Der Zugang zur WC-Anlage befindet sich in einem Durchgang genau unter der Auffahrt zur Tenne auf der Seite der Gastwirtschaft. Auf der anderen Seite des Gebäudes, das der Gemeinde gehört und in dem das Tennisstüberl, die Schützen und im Untergeschoss der Reifekeller der Naturkäserei untergebracht sind, befindet sich die Zufahrt zur Tiefgarage, die auch von der Wirtsfamilie genutzt wird.

„Parcours nicht zuzumuten“

Angesichts der Pflanztröge inklusive Gartendeko, die rund um den Durchgang aufgestellt wurden, befand Köck: „Die Zugänglichkeit zur WC-Anlage ist wirklich schwierig“. Durch die Pflanztröge und parkende Autos sei es nahezu unmöglich, zum Durchgang zu den Toiletten zu kommen. Man ist quasi gezwungen, außen um die Auffahrt herum und über die Terrassen der Gastwirtschaft zu laufen. „Insbesondere Menschen mit Einschränkungen oder Rollstuhlfahrern ist so ein ‚Parcours’ nicht zuzumuten“, erklärte Köck.

Dabei ärgerte er sich auch über den Voitlhof-Wirt, den er sonst als guten und zuverlässigen Partner auch für das gegenüberliegende Café Gäuwagerl pries. Der würde offenbar selbst den einzigen Behindertenparkplatz, direkt neben der Auffahrt zur Tenne und just vor besagtem Durchgang, öfter und länger und nicht nur zum Ein- und Ausladen von Waren nutzen. Noch in der Sitzung appellierte Köck, im Sinne eines guten Miteinanders eigene Interessen zurückzustellen und einen besseren Zugang zu der WC-Anlage zu ermöglichen. Es liege an der Gegenseite, das Ungleichgewicht zu bereinigen und der Gemeinde entgegenzukommen. „Die Toiletten müssen einfach für die Allgemeinheit und auf dem kürzesten Weg zu nutzen sein“, stellte Köck klar.

Barrierefreiheit ein Muss

Alle Ausschussmitglieder sahen das genauso. Vize-Bürgermeister Josef Lang (CSU) grantelte, dass die Situation eindeutig geregelt war, und mutmaßte, dass die Hinweisschilder auf die öffentliche Toilette abmontiert wurden. „Der ursprüngliche Zustand ist wieder herzustellen“, forderte Lang. Anastasia Stadler (CSU) störte sich auch an dem „ganzen Graffel“, das im Durchgang den Zugang zur Toilette versperre: „Die Barrierefreiheit ist ein Muss.“ Sie legte nahe, dass man das vertraglich regeln sollte, während Fraktionskollegin Alexandra Wurmser das Freihalten des Behinderten-Parkplatzes anmahnte: Schließlich habe man die Tiefgarage seinerzeit eigens so groß gebaut, dass auch die Wirtsfamilie und ihre Mitarbeiter darin Platz finden können.

Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) indes begründete die Unzugänglichkeit für Rollstuhlfahrer im Durchgang mit einer falsch herum eingebauten Toilettentür. Hier wollte man auf Anraten von Klaus Fresenius (FWG) noch einmal die Behindertenbeauftragten von Gemeinde und Landkreis, Arnold Lindner und Gerhard Henrikus, zu Rate ziehen.

Dafür sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig aus. Ebenso für eine neue Beschilderung und „gegebenenfalls einer Vertragsanpassung“.