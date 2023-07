Bau- und Gartenfachmarkt Stettner

Machen Sie Ihre Terrasse zur mediterranen Oase. Ideen gibt‘s im Bau- und Gartenfachmarkt Stettner © Bau- und Gartenfachmarkt Stettner

Im Bau- und Gartenfachmarkt Stettner in Rottach-Egern am Tegernsee erhalten Sie nicht nur sämtliches Zubehör für Ihren Garten, sondern auch ein breites Spektrum an professionellen Service-Leistungen und kompetente Beratung für die vielseitigen Fachbereiche.

Das Sortiment für den Garten bietet Ihnen hochwertige Gartengarnituren, Liegestühle, Tische, Loungegarnituren. Es erwarten Sie auch Gartenschirme vom einfachen Sonnenschirm bis zu riesigen Gastroschirmen und Schirmständer. Zur Auswahl stehen auch Massivholz-Gartensitzgarnituren, Holzgartenbänke und Holzsichtschutzwände.

Im ersten Stock finden Sie eine große Auswahl an Gartengarnituren, Liegen und Sonnenschirmen. © Bau- und Gartenfachmarkt Stettner

Grillen nur im Sommer? Das war gestern!

Große Auswahl an WEBER-Grill erwartet Sie im 1. Stock! Der Bau- und Gartenfachmarkt Stettner ist zertifizierter Premium-Weber-Händler und bietet ein großes Sortiment vom einfachen Kugelgrill bis zum riesigen Gasgrill. Sie haben auch die Wahl zu Elektro- und Holzkohlegrills sowie eine riesige Auswahl an Grillzubehör. Neuheit im Programm sind Outdoorküchen, passend zum Weber-Grill.

Bauen, Gärtnern oder professionelle Montage? Bei Stettner finden Sie es

Bauen rund ums Haus ist die Leidenschaft des Familienunternehmens. Die Qualität der Waren, die Zufriedenheit der Kunden und die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens liegt dem Geschäftsinhaber Andreas Stettner in 3. Generation und dem Seniorchef Wolfgang Stettner seit jeher am Herzen.

Der Fachmarkt bietet auch ein großes Sortiment sowie kompetente Beratung für den gesamten Hausbau. Für zuverlässige Belieferungen sorgt ein eigener großer Fuhrpark. Ob für Renovierungen, Neubau von Einfamilienhäusern oder Großobjekte: in der Bauelemente-Ausstellung finden Sie die passenden Fenster, Türen, Tore, Böden.

Zum Gartenfachmarkt

Maschinen und Sicherheitstechnik vom Profi

Auch ein weites Spektrum für Haus und Garten, wie Werkzeuge, Maschinen, Arbeitsschutz- und Arbeitskleidung, Farben, Farbmischmaschine, Festbrennstoffe, Sicherheitstechnik und Schlüsselservice steht Ihnen zur Auswahl. Serviceleistungen werden übernommen zum Entsorgen von beispielsweise Bauschutt, Gartenabfälle und Sperrmüll. Mit den Kranfahrzeugen übernimmt das Stettner-Team auch Kranarbeiten, z. B. das Aufstellen von Dachstühlen oder das Hochheben von Solaranlagen.

Kontakt

Sie finden den Bau- und Gartenfachmarkt Stettner in der Südlichen Hauptstraße 3 in Rottach-Egern am Tegernsee. © Bau- und Gartenfachmarkt Stettner

Stettner GmbH

Bau- und Garten-Fachmarkt

Südliche Hauptstraße 3

83700 Rottach-Egern

Tel.: +49 8022 187200

E-Mail: fachmarkt@stettner-baustoffe.de

Web: www.fachmarkt-stettner.de

