Klaunig Optik: Für den Durch- und Weitblick

Bei Klaunig Optik erhalten Sie fachkundige Beratung und Sehhilfen für einen einzigartigen Durch-, Weit- und Scharfblick. © Klaunig Optik

In Zeiten der Fernanpassung von Brillen per Onlineanbieter sticht der Optik-Meisterbetrieb von Thomas und Sabine Klaunig am Dürnbacher Dorfplatz in Gmund als Kompetenzzentrum in Sachen Sehhilfen, Service und Auswahl heraus.

Hier bekommt man nicht nur die angesagtesten Brillengestelle, welche die Klaunigs und ihr vierköpfiges Team bei den einschlägigen Messen und international bekannten Brillenherstellern entdecken. Hier bekommt man fachkundige Beratung von echten Optik-Experten.

Diese umschließt die exakte Ermittlung der genauen Dioptrienwerte, das Vermessen der Augen und des Sehvermögens und Besprechen der „Sehgewohnheiten“ mit Blick auf die vielen unterschiedlichen Glasqualitäten. Schließlich soll die Brille am Ende jederzeit für den einzigartigen Durch-, Weit- und Scharfblick sorgen – ob ständig getragen, beim Lesen, beim Autofahren, nachts oder in der Sonne. Wer sich unsicher ist, welches Gestell zu einem passt, kann eine Auswahl mit nach Hause nehmen und sich dort innerhalb von drei Tagen für ein Modell entscheiden. Selbst Kontaktlinsen können erst einmal probe getragen werden.

Im Laufe der Jahre hat Thomas Klaunig, selbst begeisterter Radsportler, sein Augenmerk auf Sportbrillen gelegt, also Sonnenbrillen mit Korrekturgläsern für die unterschiedlichsten Ansprüche zu Wasser, zu Berg, zu Rad, im Schnee oder in der Luft. „Wer hoch hinauf will, sollte sich dafür auch die richtigen Brillen und Brillengläser gönnen“, rät Thomas Klaunig. Überzeugt ist der Optiker unter anderem von Julbo-Gläsern und -Brillen aus Frankreich. Die Sportbrillen RX LAB setzen mit 30 verschiedenen Fassungen, selbsttönenden Gläsern in sieben verschieden Farben, Polycarbonat-Gläsern mit Sonnenschutzkategorie 3 oder 4, dem präzisen Halt von Bügel und Nasensteg und dem geringen Gewicht keine Grenzen: Sie bieten neue Seherlebnisse und garantieren ein Plus an Komfort, Sehschärfe und Leistung.

Und damit die Freude an einer Brille von Optik Klaunig lange währt, bietet das Fachgeschäft seinen Kunden regelmäßige Brillenchecks inklusive Ultraschallreinigungung und Generalüberholung, regelmäßige Sehtests wie auch den obligatorischen Führerschein-Sehtest. Alles aus einer kompetenten Hand und alles schnell vor Ort. (ak)

Kontakt

Klaunig Optik

Miesbacher Str. 4

83703 Gmund am Tegernsee

Tel.:: 08022 76465

Email: info@klaunig-optik.de

Web: www.klaunig-optik.de

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 09:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr

