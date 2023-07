Willkommen in den Tegernsee Arkaden, der Genusswelt am Tegernsee

Die Tegernsee Arkaden sind neben der Lantenhammer Erlebnisdestillerie am Schliersee die Attraktion für feingeistige Genießer. © Tegernsee Arkaden

Die Tegernsee Arkaden sind die neue Heimat für Genuss am Tegernsee. Die Feinkostoase ist seit Kurzem Teil der Lantenhammer-Genusswelt und ist eine Attraktion für Liebhaber des feingeistigen Genusses.

Auf 300 qm findet man eine einmalige Vielfalt feinster, liebevoll präsentierter Produkte. Dabei wird der Einkauf in den Tegernsee Arkaden zum Erlebnis, bei dem man regionale Spezialitäten aus dem schönen Tegernseer Tal und ausgewählte Genussmomente für Feinschmecker entdecken und genießen kann. Von preisgekrönten Edeldestillaten aus der Traditionsbrennerei Lantenhammer, bis hin zu feinsten Pralinen aus der Confiserie Hagen, von Bierspezialitäten des Brauhauses Tegernsee, bis hin zu hochwertigen Gewürzen, Kaffee-Spezialitäten bis hin zu Beauty Produkten von Gertraud Gruber findet man alles, was das Herz begehrt. Lassen Sie sich vom einmaligen Angebot an Kostbarkeiten inspirieren und entdecken Sie eine Welt voller Genussmomente, die als Präsent oder hochwertiges Geschenk jeden glücklich machen.

Besuchen Sie die Tegernsee Arkaden und tauchen Sie in die Genusswelt am Tegernsee ein.

Tegernsee Arkaden

Seestraße 20

83684 Tegernsee

Tel.: 08022 - 66 390 09

Web: www.tegernseearkaden.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 – 18 Uhr, auch an Feiertagen

