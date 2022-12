Solarpark am Badhügel vorstellbar? In Bad Wiessee gibt‘s Gegenwind

Grüne Energie: Eine Freiflächen-PV-Anlage wie diese (Symbolbild) könnte nach Vorstellung der CSU-Fraktion auch im Bereich des Wiesseer Badhügels entstehen. © sh

Solarparks sind am Tegernsee ein heiß diskutiertes Thema. Die Wiesseer CSU hat nun den Badhügel als möglichen Standort vorgeschlagen. Die Meinungen dazu gingen weit auseinander.

Bad Wiessee – Die Preise für fossile Energieträger steigen, zugleich zeichnen sich die Folgen klimatischer Veränderungen immer deutlicher ab. Der Ruf nach mehr Nachhaltigkeit im Bereich der Energieversorgung wird mittlerweile auch im Tegernseer Tal immer lauter. Am Donnerstagabend (15. Dezember) kam das Thema nun in Bad Wiessee auf den Ratstisch. Die CSU-Fraktion hatte den Antrag gestellt, einen Teil des Badhügels als Standort für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage prüfen zu lassen. Das Areal befindet sich im Besitz der Gemeinde.

CSU-Sprecher räumt ein: „Schön ist das natürlich nicht“

Gerade mit der Sonnenkraft habe man eine völlig CO2-neutrale Energiequelle an der Hand, die künftig mehr zur Energieerzeugung genutzt werden sollte, erklärte CSU-Fraktionssprecher Florian Sareiter zum vorliegenden Antrag. „Schön ist das natürlich nicht, das ist klar“, räumte er mit Blick auf den vorgeschlagenen Solarpark ein. Doch man müsse ganz klar die Vorteile einer solchen Anlage sehen, sagte Sareiter.

Anlage könnte auch Spielarena oder künftiges Schwimmbad versorgen

Der Standort Badhügel wäre nach Ansicht der Antragsteller auch taktisch gut gewählt, da er die Möglichkeit biete, viele Liegenschaften mit dem selbst erzeugten Strom zu versorgen. Dabei bezog sich Sareiter nicht nur auf den Bestand wie etwa die benachbarte Spielarena, sondern richtete den Blick auch auf künftige Objekte wie beispielsweise ein Schwimmbad, das – sofern alle Talgemeinden mitspielen – möglicherweise auf dem Gelände des abgerissenen Badeparks entstehen könnte. „Wir wollen wissen, ob ein solches Projekt dort prinzipiell in Frage kommt“, fasste der Sprecher zusammen.

Es gebe in Bad Wiessee nicht viele Plätze, an denen man solch eine Anlage optisch gut verstecken könne, gab Peter Kathan (CSU) zu bedenken. Darüber sei man sich bei der fraktionsinternen Beratung einig gewesen. Konkret handelt es sich um eine rund 4000 Quadratmeter große Fläche, die von kartiertem Moor umgeben ist.

SPD-Gemeinderat würde PV-Anlagen auf Dächern bevorzugen

Als „sehr lobenswert“ bezeichnete Bernd Kuntze-Fechner (SPD) den Antrag. Es sei wichtig, diese Option zu prüfen. Gleichwohl warnte er davor, in Aktionismus zu verfallen. Immerhin handle es sich um einen sensiblen Bereich mit seltenen Pflanzen. Die Installation eines Solarparks würde einen erheblichen Eingriff in die Natur bedeuten. Stattdessen regte Kuntze-Fechner an, vorrangig Dächer für PV-Anlagen zu nutzen.

Das könne lange dauern, zeigte sich Johannes von Miller (Grüne) skeptisch. Auch in seinen Augen war der Antrag unterstützenswert, allerdings bedeute er einen Spagat. Freilich kämen die Gäste der Landschaft wegen an den Tegernsee, doch auch sie benötigten Strom. Man müsse die Prüfung durch die Fachbehörden abwarten, bevor hier eine konkrete Entscheidung fallen könne.

FWG-Gemeinderat: „Solche Ungetüme passen nicht ins Tegernseer Tal“

Ein klares Nein kam schon jetzt von Johann Zehetmeier (FWG), der im Namen seiner gesamten Fraktion sprach. Eine solche Anlage werde immer von irgendwo sichtbar sein. „Damit konterkarieren wir unser Anliegen, unsere schöne Landschaft zu erhalten“, mahnte er. Thomas Erler (CSU) konnte sich ebenfalls nicht mit dem Projekt anfreunden und bedauerte, sich gegen den Antrag aus den eigenen Reihen stellen zu müssen. „Solche Ungetüme passen nicht ins Tegernseer Tal“, lautete sein Urteil. Er fürchtete zudem die Schaffung eines Präzedenzfalls.

Dieses Problem zeige sich bei jeder Form von Energiegewinnung, gab Sareiter zu bedenken. „Bitte nicht bei mir“, sei die gängige Reaktion. Schließlich wurde dem CSU-Antrag mit 15:3 Stimmen stattgegeben. In Kooperation mit den Fachbehörden am Landratsamt Miesbach wird die Verwaltung im Wiesseer Rathaus eine Eignungsprüfung des Standortes durchführen.

Stefan Gernböck