25 Jahre „Strobl Gebäudeschadenmanagement“ –

Erfolgsgeschichte geht am neuen Standort Holzkirchen weiter

Strobl-Mitarbeiter vom Standort Holzkirchen vor ihrem neuen Firmengebäude. © Florian Bachmeier

Strobl Gebäudeschadenmanagement feiert 25-jähriges Bestehen: Ihr regionaler Experte bei Wasser-, Brand- und Schimmelschäden.

Es ist eine Erfolgsgeschichte, auf die das Unternehmen „Strobl Gebäudeschadenmanagement“ stolz sein kann: Vor 25 Jahren hat Firmenchef Rainer Strobl (60) die Firma als Ein-Mann-Betrieb in Bad Wiessee gegründet. Jetzt feiert er mit rund 120 Mitarbeitern das 25-jährige Bestehen eines florierenden Unternehmens, das sich in ganz Bayern einen Namen gemacht hat und nun ein neues Kapitel aufschlägt: mit dem Firmenumzug von Kammerloh bei Waakirchen an die Raiffeisenstraße 11 in Holzkirchen.

Die Geschäftsführer: v.l. Markus Stephan, Vanessa Radler (geb. Strobl), Rainer Strobl. © Florian Bachmeier

Strobl Gebäudeschadenmanagement: Vom Ein-Mann-Betrieb zum bayernweit tätigen Unternehmen

Rainer Strobl hatte schon eine Karriere als Skirennläufer und Croupier in der Spielbank Bad Wiessee hingelegt, als er die perfekte Firmenidee entwickelte: Er hatte gerade das elterliche Gästehaus in Bad Wiessee übernommen und war dabei, es auf Vordermann zu bringen. Ein immenser Feuchtigkeitsschaden musste damals auf langwierige Weise saniert werden, verbunden mit Zeitverzug und finanziellen Einbußen, weil Bauzeiten nicht eingehalten werden konnten. Ein Hotelgast war es schließlich, der zwei Jahre später auf die Möglichkeit der Bautrocknung durch Spezialfirmen aufmerksam machte, und so arbeitete sich der Wiesseer in das umfassende Thema Bautrocknung ein. Er kaufte Trocknungsgeräte und machte sich 1997 damit selbstständig, während sich seine Frau um das Hotel „Landhaus Strobl“ kümmerte.

Unter dem Namen „Strobl-Service“ ab dem Jahr 2000 und mit der Dekra-Zertifizierung DIN 9001 in der Tasche, zog Strobl-Service im Jahr 2001 zunächst in ein neues Firmengebäude nach Rottach-Egern. Schon 2007 eröffnete Rainer Strobl eine Niederlassung in München, ehe er 2009 eine neue Firmenzentrale in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Kammerloh bei Waakirchen in Betrieb nahm. Vom Kleinbetrieb hat sich die Firma hier zum stetig wachsenden Unternehmen entwickelt, zu dessen Erfolg aktuell rund 120 Mitarbeiter beitragen.

An drei weiteren Standorten ist Strobl Service inzwischen vertreten: Nürnberg (seit 2010), Augsburg (seit 2012) und Ulm (seit 2018). Gerade wegen des enormen Wachstums und um näher am Kunden zu sein, ist nun der Umzug nach Holzkirchen erfolgt. Rainer Strobl hat dort das ehemalige Hexal-Gebäude an der Raiffeisenstraße 11 erworben. Nach mehrmonatigem Umbau und gründlicher Sanierung ist nun ausreichend Platz, um auf Wünsche und Bedürfnisse der Kunden schnell reagieren zu können. Ein modernes Bürogebäude mit 1.250 Quadratmetern steht den Mitarbeitern nun zur Verfügung, dazu in kurzer Entfernung 1.400 Quadratmeter Lager- und Werkstattfläche an der Industriestraße. Die Niederlassung in Rosenheim (ab 2016) wurde inzwischen in den neuen Standort integriert.

Projektleiter Technische Trocknung. © Florian Bachmeier

Strobl Service: Wasserschaden – Strobl fragen!

Strobl ist Ihr Experte bei Wasser-, Brand- und Schimmelschäden – und das für Privat- und Gewerbekunden. Ein Notdienst ist rund um die Uhr erreichbar. Von der Leckortung über die fachgerechte technische Trocknung, bis zur vollständigen Sanierung sorgen die Experten der Firma Strobl für eine kompetente und zuverlässige Abwicklung. Bautrocknung hilft bei der besseren Planung und Einhaltung der Bauzeiten. Auch eine Heizkostenersparnis von bis zu 200 Prozent ist durch Bautrocknung möglich, zudem wird die Schimmelpilzgefahr gebannt. Als einzige Firma in Süddeutschland setzt Strobl Service zur flächenhaften Lokalisierung möglicher vorhandener wasserdurchlässiger Leckagen in Dichtsystem die EFT-Leckageortungstechnologie ein, ein durch die Firma TEXPLOR patentiertes Verfahren, dank dessen der Mauerkörper nicht freigelegt werden muss. Anwendungsbereiche sind Tiefgaragen, Schwimmbecken, Keller, Terrassen und Flachdächer.

Lars Trommler bei der EFT Messung in einer Tiefgarage. © Florian Bachmeier

Die Firma Strobl steht für Innovation und Fortschritt, daher ist sie auch in Sachen Digitalisierung Vorreiter in der Branche: Von der Schadensaufnahme bis zur Rechnungsstellung werden Wasserschäden komplett digital und automatisiert abgewickelt. Die dadurch gesteigerte Effizienz kommt dabei den gewerblichen und Privatkunden zugute. Natürlich können alle Geräte der Firma Strobl auch gemietet werden – Bautrockner ebenso wie Bauheizer, Luftreiniger, Klimageräte, Luftbe- und -entfeuchter. Strobl Service ist Dekra-zertifiziert nach SCC, einem Regelwerk für Sicherheit und Umweltschutz.

Wasserschaden – Strobl fragen! Diesen Slogan sollten Sie sich merken! Übrigens: Engagierte Mitarbeiter werden laufend gesucht.

Das neue Firmengebäude. © Florian Bachmeier

Kontakt

Strobl Service GmbH

Raiffeisenstraße 11

83607 Holzkirchen

0 80 24 / 90 22 70

info@strobl-service.de

www.strobl-service.de