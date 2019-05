Im Krieg gegen Zweitwohnsitze am Tegernsee: Gemeinde denkt über neuartige Kampfsatzung nach

oiso i moas sogn wir haben jetzt eine zweitwohnung in wiessää seit 2001 die wir aber im jahr 5-6 monate nutzen ich mehrer wie meine frau weil ich öfters jetzt in rente da bin und zum skifahren i woas ned obs den gmoanden in ihren schädel geht olle under oan kam zu scheeren die nur oa zoa moi im jahr do san oder die des halbe jahr da sind bitte im gelben blatt nachschauen da werden einige wohnungen günstig vermietet in wiessää aber koana wuis ?????!!!!! i und warum die gmoa san die hetzen weil sie total verschuldet san wie wiessää und wollen die zweitzwohnungsinhaber ausnehmen um ihre schulden zu begleichen ua gesundsheithotel und jod schwefelpark mit ihrem superarchitekten thun