Bernd Helfrich und Werner Rom sind dabei

Im Wandel der Zeit stets neu erfunden

Von: Katrin Hager

Auf 125 Jahre blickt das Tegernseer Volkstheater zurück – hier ein Foto des Ensembles um Gründer Hans Lindner (M.). Inzwischen leitet sein Urgroßneffe Andreas Kern das Theater in vierter Generation. © Tegernseer Volkstheater

Das Tegernseer Volkstheater prägte die goldenen Zeiten des Volkstheaters mit. Nun feiert es sein 125-jähriges Bestehen – mit einer Freilichtinszenierung.

Tegernsee – Zu Hoch-Zeiten traten gleich zwei Ensembles parallel auf, 235-mal im Jahr, im Fernsehen sahen Millionen zu. Der große Hype ist vorbei. Doch das Tegernseer Volkstheater hat sich im Wandel der Zeit stets erfolgreich neu erfunden. Nun feiert es sein 125-jähriges Bestehen. Ein Blick in die Geschichte einer Bühne und einer Theaterdynastie mit Leiter Andreas Kern.

Alles begann 1898 mit der Gründung durch Hans Lindner, tatkräftig unterstützt von seiner Frau Adele. Unterlagen, die näheren Aufschluss geben würden, fehlen. Fest steht: Von Gmund aus eroberte das Tourneetheater die Bühnen – zunächst vor allem im Schwarzwald und im Raum Heilbronn. Adele hielt das Theater auch am Laufen, als ihr Mann und ihr Sohn Otto-Hans im Ersten Weltkrieg dienen mussten. In den armen Nachkriegsjahren hielt sich die Gruppe mit Auftritten in der Schweiz über Wasser. Unter der Ägide von Sohn Otto-Hans Lindner wurde die Gruppe ab 1922 zu Tourneen auch in Italien, Tschechien, Holland und Belgien eingeladen. Im Zweiten Weltkrieg war die „Lindner-Truppe“ als Fronttheater in Frankreich unterwegs. Nach der kargen Nachkriegszeit begann für das Ensemble gleichermaßen wie für die junge Bundesrepublik der große Aufschwung.

Nach dem Tod von Otto-Hans Lindner übernahm sein Neffe Lothar Kern das Theater – der Vater des heutigen Leiters. „Sesshaft“ wurde das Tegernseer Volkstheater erst mit dem Bau des Ludwig-Thoma-Saals 1959. Bis dahin waren die Vorstellungen in Tegernsee im Sommerkeller über die Bühne gegangen. Auch am Wiesseer Jodbad, in Tölz und Schliersee traten die Tegernseer regelmäßig auf.

Richtig groß machten das Volkstheater die bundesweiten Fernsehausstrahlungen durch das ZDF ab den 60er-Jahren. Drei große Namen prägten diese Zeit: Millowitsch-Theater, Ohnsorg-Theater und eben Tegernseer Volkstheater. Auch der allererste „Komödienstadel“ im BR-Fernsehen war ein Stück der Tegernseer gewesen: „Der Musikantensimmerl“ mit Lothar und seiner Frau Amsi Kern, geborene Helfrich.

Kur-Reform grub Bühnen das Wasser ab

Zur Hoch-Zeit in den 60er- und frühen 70er-Jahren spielten die Tegernseer mit zwei Truppen 235-mal im Jahr, dreimal pro Woche trat das Ensemble an seinem Sitz auf. „Ein großer Einbruch kam Mitte der 70er durch die Gesundheitsreform“, weiß Kern: Es wurden deutlich weniger Kuren verordnet – und damit auch dem florierenden Geschäft ums Kurwesen herum das Wasser abgegraben. „Das war ein Genickschlag für alle Tourneetheater“, sagt Kern. Auch die „Konkurrenz“ ist mit den Jahren immer größer geworden. Im Fernsehen kamen Privatsender hinzu, Internet und später Streaming, zudem viel mehr Veranstaltungen. „Der Hype ist vorbei.“

Die Familie ist am Tegernsee verwurzelt, genauer gesagt: in Gmund. „Meine Oma hat im Jagerhaus gewohnt, mein Vater über dem Gasthof am Gasteig“, erzählt Kern. Er selbst lebt in Riedering, Wand an Wand mit seinem Bruder Bernd Helfrich, der das Chiemgauer Volkstheater – inzwischen ein reines Tourneetheater – leitet.

Andreas Kern, Leiter des Tegernseer Volkstheaters © Tegernseer Volkstheater

Andreas Kern selbst steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne. „Ich habe 1982 mit 17 Jahren angefangen zu spielen, gleich nach der Realschule.“ Die Entscheidung war klar: „Es stand nie zur Debatte, dass ich nicht zum Theater gehe.“ Dass Vater Lothar und Mutter Amsi nicht in Werkstatt oder Büro gingen oder nur den Haushalt besorgten – für Kern als Kind war das nichts Außergewöhnliches. „Meine Eltern sind eben später zur Arbeit gegangen. Und ich saß bei den Fernsehaufzeichnungen immer auf der Treppe dabei.“

Eine Schauspielausbildung hat Kern nicht, in die Theaterdynastie und ihr Geschäft ist er einfach hineingewachsen. 27 Jahre stand er beim Chiemgauer Volkstheater auf der Bühne, führt heute auch Regie, schreibt eigene Adaptionen und Stücke fürs Tegernseer Volkstheater, dessen Leitung er mit Frau Christina 2009 von Bruder Florian übernahm. Auch die nächste Generation ist mit Tochter Fanny schon dabei. 2018 übernahm sie mit elf Jahren ihre erste Hauptrolle im Weihnachtsmusical „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“. Die Dynastie scheint gerüstet fürs nächste große Jubiläum.

Nestroys „Lumpazivagabundus“ auf der Freilichtbühne

Kern, sein Ensemble und Wegbegleiter bringen zum Jubiläum 125 Jahre Tegernseer Volkstheater Johann Nestroys „Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt“ auf die Freilichtbühne im Kurgarten. Premiere feiert die Inszenierung am Samstag, 5. August, um 20 Uhr. Die Spielleitung übernimmt diesmal nicht Kern selbst, sondern die erfolgreiche Regisseurin Steffi Baier aus Irschenberg. Eine Zusammenarbeit, die Kern sich schon lange gewünscht hat.



In Nestroys Posse aus dem 19. Jahrhundert stört der böse Geist Lumpazivagabundus den Frieden im Feenreich. Seine Machenschaften sorgen nicht nur für einen Machtstreit zwischen Glücksfee Fortuna und Liebesfee Amorosa und vereiteln eine Eheschließung, sondern haben auch eine verhängnisvolle Wette zur Folge: Fortuna segnet die drei armen Handwerksgesellen Knieriem, Zwirn und Leim überraschend mit Reichtum. Sollten wenigstens zwei davon dadurch ein redliches Leben beginnen, hätte sie die Wette gewonnen. Doch Lumpazivagabundus greift ein als „Protektor der Spieler, der Trinker und des lustigen Elends“...



Mit dem „Lumpazivagabundus“ macht sich Kern auch selbst ein Geschenk zum Jubiläum seiner Bühne: Er ist großer Nestroy-Fan. „Ich hab in meiner Jugend, als ich ihn entdeckt habe, 30 Stücke in einem Rutsch verschlungen.“ „Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt“ zählt zu Nestroys populärsten Stücken.



Bernd Helfrich und Werner Rom sind dabei

Mit im Ensemble des Jubiläumsstücks wird Kerns Bruder Bernd Helfrich vom Chiemgauer Volkstheater sein. Auch Schauspieler Werner Rom aus Gmund, den viele etwa als Bürgermeister Schattenhofer aus „Dahoam is dahoam“, aus „Komödienstadel“ oder „Tatort“ kennen, ist neben anderen Wegbegleitern, die dem Tegernseer Volkstheater verbunden sind, angekündigt. An der Jubiläumsproduktion sind 21 Darsteller, zwei Musikanten und sechs Bühnenbildner beteiligt. „Das ist enorm aufwendig“, verrät Theaterleiter Kern, „eine Herausforderung.“



Weitere Vorstellungen im Kurgarten sind angesetzt für 6., 12., 13. und 14. August 2023. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die betreffende Aufführung in den nahen Ludwig-Thoma-Saal an der Rosenstraße verlegt. Dort wird der „Lumpazivagabundus“ auch am 26. August, am 2., 9., 16., 23. und September sowie 7. und 28. Oktober 2023 gezeigt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten zu knapp 30 Euro gibt es vorab unter 0 80 36 / 71 43, in allen Tourist-Infos am Tegernsee und im Online-Ticketshop.