15 Jahre Seesauna in Tegernsee: Neuer Gastro-Bereich und eine PV-Anlage

Von: Gabi Werner

Über ein modernes Ambiente im Gastro-Bereich der Monte Mare Seesauna freut sich Betriebsleiterin Daniela Hidalgo. Mobiliar und Tresen wurden erneuert. © Thomas Plettenberg

Die Seesauna in Tegernsee will auf der Höhe der Zeit bleiben. Heuer gab‘s einige Modernisierungen. Komplett neu gestaltet wurde beispielsweise der Gastro-Bereich.

Tegernsee – 15 Jahre hat die Seesauna in Tegernsee mittlerweile auf dem Buckel. „Und ich mag behaupten: Man sieht ihr das Alter nicht an“, sagt Manfred Pfeiler, Geschäftsführender Werkleiter der Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe (TKV). Damit die Einrichtung nichts an Attraktivität einbüßt und auf einem zeitgemäßen Stand bleibt, haben die TKV – ein Eigenbetrieb der Stadt – während der Revisionswoche im Mai ein paar Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Bemerkbar macht sich das für die Gäste vor allem im Gastro-Bereich.

Restaurant der Seesauna hat jetzt ein modernes Gesicht

„Das war eine wichtige und tolle Investition“, schwärmt Monte-Mare-Betriebsleiterin Daniela Hidalgo. Das Restaurant der Seesauna wurde mit neuen Möbeln ausgestattet, der Tresen mit hellem Holz gestaltet und ein verändertes Lichtkonzept installiert. Das Licht sei jetzt dimmbar und könne je nach Jahreszeit unterschiedliche Stimmungen erzeugen, erläutert Pfeiler. Der Thekenbereich wurde erweitert, so dass dort nun mehr Gäste Platz nehmen können. „Das Restaurant“, freut sich Hidalgo, „hat jetzt ein modernes Gesicht“. Von den Gästen bekämen sie und ihre Team dazu viele positive Rückmeldungen. Die alten Möbel gingen als Spende an Monsignore Walter Waldschütz. Sie sollen unter anderem in der Begegnungsstätte in Arta Terme weiterhin ihre Dienste tun.

PV-Anlage auf dem Dach der Seesauna liefert ab sofort Energie

Neben der optischen gab’s zuletzt auch eine technische Neuerung. Auf einem Teil der Seesauna-Dachfläche wurde eine Photovoltaik (PV)-Anlage installiert. Die Montage der Module und Wechselrichter erfolgte laut Pfeiler ebenfalls während der Revisionswoche. „Mittlerweile ist die Anlage in Betrieb“, berichtet der Werkleiter. Immerhin zehn Prozent des jährlichen Strombedarfs der Seesauna könnten damit abgedeckt werden. Die Installierung weiterer PV-Anlagen sei für 2024 bereits ins Auge gefasst, zwei weitere Gebäudeteile sollen mit Modulen bestückt werden.

Liegedeck vor der DLRG-Wachstation wurde saniert

Schließlich haben die Kur- und Versorgungsbetriebe noch dafür gesorgt, dass im Strandbad das Liegedeck vor der DLRG-Wachstation saniert wurde. „Aufgrund von Hochwassern musste die Unterkonstruktion erneuert werden“, teilt Pfeiler mit. Die Oberfläche, bestehend aus Bangkirai-Brettern, konnten die Arbeiter erhalten, so dass die Optik des Liegedecks die gleiche geblieben ist. Insgesamt rund 193.000 Euro netto haben die TKV in die drei Maßnahmen investiert.

„Wir sind bemüht, unseren Gästen regelmäßig etwas Schönes und Neues zu bieten“, sagt Betriebsleiterin Hidalgo. Der Sommer mit seinen heißen Tagen ist naturgemäß die etwas ruhigere Zeit in der Seesauna. Viele Gäste halten der Einrichtung aber auch während der heißen Wetterphasen die Treue. Der direkte Seezugang der Einrichtung sei der große Joker, freut sich die Betriebsleiterin.

Seesauna Tegernsee kalkuliert heuer mit rund 80.000 Besuchern

Dabei gehe es Monte Mare nicht um die reine Besuchermasse. „Wir setzen auf Qualität statt auf Quantität“, betont die Betriebsleiterin. Den strengen Einlass-Stopp aus den Coronazeiten habe Monte Mare beibehalten. Man lasse jetzt 15 Prozent weniger Gäste gleichzeitig in die Einrichtung als in Zeiten vor der Pandemie. „Der Gast möchte mittlerweile mehr Platz, das respektieren wir“, sagt Hidalgo. Mit insgesamt rund 80.000 Besuchern kalkulierte Monte Mare für dieses Jahr. Doch schon jetzt liege man weit über diesen Berechnungen. Zum Vergleich: 2016, dem bisher besten Jahr seit der Eröffnung, waren es über 100.000 Besucher, die zum Schwitzen in die Seesauna kamen. 2017 waren es etwa 99.000. Dass Monte Mare mittlerweile eine Obergrenze bei der Besucherzahl eingeführt hat, wüssten die Gäste zu schätzen, berichtet die Chefin.

Wenn die Seesauna am 15. August, dem Feiertag Mariä Himmelfahrt, ihren 15. Geburtstag feiert, spendiert die Seesauna ihren Gästen zur Feier des Tages übrigens ein Glas Sekt und ein Stück Geburtstagskuchen.

