20 Jahre Bergfilm-Festival Tegernsee: Direktor wünscht sich zum Jubiläum neuen Schwung

Von: Gabi Werner

Für Festival-Direktor und Moderator Michael Pause haben die Vorbereitungen für das 20. Bergfilm-Festival in Tegernsee längst begonnen. Zum Jubiläum gibt’s heuer einige Besonderheiten. © Archiv Thomas plettenberg

Das Bergfilm-Festival in Tegernsee feiert heuer 20-jähriges Bestehen. Zum runden Geburtstag wünscht sich Festival-Direktor Michael Pause neuen Aufschwung.

Tegernsee – Das Tegernseer Bergfilm-Festival war den Veranstaltern seit jeher eine Herzensangelegenheit. Das war unter Altbürgermeister Peter Janssen so, und das habe auch sein Nachfolger Johannes Hagn so übernommen, sagt Festival-Direktor Michael Pause. Ins Wanken ist die Veranstaltung in all den Jahren niemals geraten – auch wenn das Bergfilm-Festival nach Corona erst einmal an Höhe verloren hat. Laut Pause kamen im Herbst 2022 rund 30 Prozent weniger Besucher als in den Jahren vor der Pandemie. Der ersten Enttäuschung folgte die tröstende Erkenntnis, dass die Tegernseer Veranstaltung damit offenbar noch gut weggekommen ist. Andere Filmfestivals in Bayern hätten im vergangenen Jahr weitaus weniger Zuschauer gehabt – „wir waren mit unseren Zahlen noch die Könige“, berichtet der langjährige BR-Moderator und Festival-Chef.

Mit viel Elan hat sich Pause nunmehr an die Vorbereitungen für die Jubiläums-Auflage gemacht, die von 18. bis 22. Oktober die Bergfilm-Szene erneut an den Tegernsee holen wird. Die zurückliegenden Festival-Jahre sollen in einem Best-of-Programm Niederschlag finden. „Wir wollen die allertollsten Filme noch einmal zeigen“, sagt Pause. Die Auswahl ist angesichts von 19 Festival-Jahren gewaltig, Tag und Nacht zerbreche er sich darüber den Kopf, sagt Pause, der aufgrund dieser Herausforderung heuer besonders früh mit der Arbeit fürs Festival begonnen hat.

Neue Produktionen aus aller Welt

Neben der filmischen Zeitreise wird es – wie gewohnt – neue Produktionen aus aller Welt zu sehen geben. Ab sofort und noch bis Ende Mai können Filmemacher ihre Beiträge einreichen. Abgedeckt werden wie immer drei Kategorien, in denen sich die Filmer dem Gebirge von verschiedenen thematischen Seiten her annähern: Im Fokus stehen neben dem Alpinismus und der sportlichen Aktivität am Berg auch Landschaftsdarstellungen, Umweltthemen oder die Begegnung Mensch-Berg unter kulturellen und ethnologischen Vorzeichen. „Gute Geschichten, mitreißende Bilder, authentische Typen und ein spannender Wettbewerb“ – so umschreiben die Veranstalter das Festival-Programm, wie es sich auch zum Jubiläum präsentieren soll. Einen neuen Ort zum Filmeschauen wird es anlässlich des runden Geburtstags ebenfalls geben: auf der Point in Tegernsee wird ein Festival-Zelt aufgestellt. „Dort wollen wir die großen Sachen bespielen“, kündigt Pause an. Etwa 400 Filmfreunde werden hier Platz finden.

Das Bergfilm-Festival in Tegernsee, mitbegründet 2003 von dem Natur- und Dokumentarfilmer Otto Guggenbichler, ist eine Erfolgsgeschichte. Laut Homepage haben sich inzwischen mehr als 85 000 Besucher von den Filmen begeistern lassen. Um die Veranstaltung auch in eine sichere Zukunft zu führen, gilt es, aktuellen Trends und Entwicklungen in der Szene nachzuspüren. Auch in der Vergangenheit gab man sich experimentierfreudig. „Was wir nicht alles ausprobiert haben in den 20 Jahren!“, sagt der Direktor und schmunzelt. Es gab Workshops für junge Filmemacher, Podiumsdiskussionen oder auch Lesungen, zu denen gerade einmal fünf Leute gekommen seien. Nicht alles, was auf anderen Festivals an der Tagesordnung sei, funktioniere auch in Tegernsee.

„Wir werden auch künftig versuchen, neue Sachen anzuschieben“, kündigt der Festival-Leiter an. Zugleich lässt er keinen Zweifel daran, dass man am Kern der Veranstaltung festhalten wolle: „Es geht darum, gute Geschichten zu erzählen“, sagt Pause. Und man wolle den Besuchern auch künftig Filmemacher und Protagonisten „zum Anfassen“ präsentieren. Die leibhaftige Begegnung – laut Pause kann die kein Online-Vortrag auf dieser Welt ersetzen.

Alle Informationen

zur Wettbewerbs-Ausschreibung, zu den Dotierungen und den Preisen finden Filmemacher auf www.bergfilm-tegern see.de. Auch das Sonderbüro des Bergfilm-Festivals steht unter z 0 80 22 /18 01-37 oder -53 für Infos zur Verfügung.

gab