200 Jahre Kantorei: Als der König Tegernsee die Musik zurückgab

Von: Katrin Hager

Sebastian Schober ist seit 2003 Kantor an der ehemaligen Klosterkirche Tegernsee. Die Kantorei feiert nun ihr 200-jähriges Bestehen. © Thomas Plettenberg

Seit 200 Jahren setzt die Kantorei die reiche musikalische Tradition in Tegernsee fort. Das eigentliche Jubiläum am 4. November 2021 hat Corona durchkreuzt, doch nun wird der besondere Jahrtag begangen: mit einer musikalischen Andacht am Samstag in der einstigen Klosterkirche.

Tegernsee – Bis heute lehrt die Kantorei, dass aus Negativem auch Positives erwachsen kann. Denn ihrer Gründung ging ein Ende voran: 1803 war das Kloster Tegernsee nach seiner rund 1000-jährigen Geschichte säkularisiert worden. Eine Zeit heftiger Umbrüche in Bayern, als die weltliche Staatsmacht klösterliche Strukturen zerschlug – und damit viele Blüten deren Hochkultur. „Mit der Klosteraufhebung ist die reiche Musikpflegetradition zu Ende gegangen“, erklärt Roland Götz. Der promovierte Kirchenhistoriker aus Tegernsee singt selbst im Chor der Kantorei und hat mit Kantor Sebastian Schober deren Geschichte in den Archiven nachgespürt.

Um eine angemessene musikalische Gestaltung ihrer Gottesdienste zu sichern, waren Mönche selbst Musiker, Sänger und Komponisten – und gaben Unterricht. Mit der Aufhebung der Klöster ging das zu Ende. „Auf einmal steht Tegernsee mit der Ausstattung einer kleinen Dorfpfarrei da“, schildert Götz. Dabei bleibt der bauliche Rahmen so groß wie gehabt: In Tegernsee entschied man sich, die Klosterkirche zur Pfarrkirche umzuwidmen, während man die kleine Pfarrkirche etwa anstelle der heutigen Tegernsee-Arkaden, die den Tegernseern bei ihren Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen gedient hatte, abriss.

Mit der Säkularisation erstarb die musikalische Blüte

Dass dieser Rahmen nach 1821 wieder würdig gefüllt wurde, dürfte den königlichen Aufenthalten im zum Schloss umgewidmeten Kloster zu verdanken sein, das die Wittelsbacher 1817 erworben hatten. „Durch die Sommeraufenthalte und weil er sie Wand an Wand zum Schloss hatte, hat König Max I. Joseph eine engere Verbindung zur Kirche gehabt“, erklärt Götz. Auch die königliche Familie besuchte die Gottesdienste nebenan. „Nachdem die Kirche ihre Musik durch ihn verloren hatte, wollte er Ersatz schaffen“, meint Götz. Zudem sollte die Zusatzaufgabe dem Lehrer in Tegernsee ein Zusatzeinkommen verschaffen.

Mit dieser Urkunde besiegelte König Max I. Joseph 1821 die Gründung der Kantorei Tegernsee. © Kantorei Tegernsee

Bayerns erster König hebt Kantorei aus der Taufe

Und so kam es, dass Bayerns erster König am 4. November 1821 eine Pergamenturkunde unterzeichnet, die die Kantorei begründete: Er wolle seinen „getreuesten Unterthanen daselbst neben andern ihnen erwiesenen Gnaden und Wohlthaten auch das bleibende Andenken einer Stiftung hinterlaßen, welche einerseits ihre religiöse Erbauung bei den Kirchen-Andachten und anderer Seits ... die höhere Bildung ihrer hiezu fähigen Jugend und allenfalls auch die künftige bessere Subsistenz eines Schullehrers dieser Tegernseer Gemeinde zum wesentlichen Zweck hat“, heißt es in der Urkunde.

Dazu errichtete der König einen von der Königlichen Administration in Tegernsee zu verwaltenden Fonds, aus dessen Ertrag ein Lehrer für die Zusatzaufgaben der Gottesdienstgestaltung und des Musikunterrichts entlohnt werden konnte. Entsprechend war bei der Anstellung der Tegernseer Lehrkräfte stets auf musikalische und musikpädagogische Befähigung zu achten. Der Kantor hatte bei Gottesdiensten die Orgel zu spielen, den „deutschen Kirchengesang“ einzuführen und die örtlichen „Musik-Liebhaber“ unentgeltlich im Singen zu unterrichten.

Dr. Roland Götz, Kirchenhistoriker und Theologe © MM Archiv/Marcus Schlaf

Indirekt besteht die Kantorei bis heute fort. Indirekt deshalb, weil es die Stiftung des Königs „nach zwei Geldentwertungen und mehreren Währungsreformen“ im Laufe der deutschen und bayerischen Geschichte rechtlich längst nicht mehr gibt, erklärt Götz. Lehrer brauchen heutzutage auch nicht mehr mit einem Zubrot versorgt zu werden, und Kirchenmusiker werden von der Erzdiözese besoldet. Doch die Kantorei lebt bis heute. Auch wenn mit dem Begriff inzwischen öfter der Chor gemeint ist als die Kantorenstelle.

Musikalische Andacht feiert das Jubiläum

Die hat seit bald 20 Jahren Sebastian Schober inne. Mit den Sängern und Musikern gestaltet er zum Jubiläum eine musikalische Andacht in St. Quirinus, die Werke mit Ortsbezug wie einen alten Hymnus auf St. Quirin sowie Perlen der regionalen Musikgeschichte enthält – von der Zeit des Benediktinerklosters Tegernsee über Kompositionen des allerersten Tegernseer Kantors, Herkulan Wieser, bis hin zu Werken der heutigen Zeit des aus Parsberg stammenden Max Eham, der stilprägend für die jüngere Kirchenmusik war, und des Tegernseer Komponisten Thomas Rebensburg.

Die musikalische Andacht zum 200-jährigen Bestehen der Kantorei Tegernsee findet am Samstag, 30. April 2022, um 19.30 Uhr in der Tegernseer Pfarrkirche St. Quirinus statt.

ag