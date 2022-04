50 Jahre Palestrina Motettenchor: Sein voller Klang macht ihn erkennbar

Besteht seit 50 Jahren: der Palestrina Motettenchor. © privat

Erst war es nur ein gelegentlich probendes Gesangsquartett, dann schon ein Doppelquartett, doch am 22. Juli 1972 standen an die 30 junge Frauen und Männer im Marmorsaal des Schlosses Tegernsee und gaben ihr erstes Konzert. Es war die Geburtsstunde des von Peter Winterer gegründeten Palestrina Motettenchores.

Tegernsee - Peter Winterer, der bei den Regensburger Domspatzen musikalisch ausgebildete Musiker, wollte vor allem die Chorwerke des Namensgebers Giovanni Perluigi da Palestrina und seiner Zeitgenossen des 16. Jahrhunderts aufführen. Unter der Leitung von Sebastian Schober – er dirigiert den Chor nun schon seit über 20 Jahren – führen die Sängerinnen und Sänger mit namhaften Solisten und dem Tegernseer Kammerorchester am Sonntag, 10. April, (20 Uhr) in der Holzkirchner Josefskirche die Johannespassion von Johann Sebastian Bach auf. Es ist der Anfang der Feierlichkeiten, mit denen der Chor sein 50-jähriges Bestehen begeht.

Der Chor, hier im Gründungsjahr 1972. © privat

Von Anfang an dabei waren Marianne und Ferdinand Huber aus Miesbach. „Der Palestrina Motettenchor hat für uns einen langen Lebensabschnitt entscheidend geprägt“, sagen beide übereinstimmend. „In Erinnerung bleiben die Freude am gemeinsamen Musizieren, dauerhafte Freundschaften und prägende Eindrücke auf erlebnisreichen Chorfahrten.“ Zwar singt das Ehepaar inzwischen nicht mehr mit, aber Ferdl Huber denkt noch gerne an seine „manchmal stressige Rolle“ als langjähriger Geschäftsführer des Chores. Denn es galt regelmäßige Auftritte bei den Tegernseer Schlosskonzerten und der Tegernseer Woche zu organisieren sowie Chorreisen unter anderem nach Rom, Spanien, England, Polen und Chartres vorzubereiten. Bei sechs Konzerten in spanischen Kathedralen führte der Chor im Jahr 1980 die Psalmen Davids von Heinrich Schütz auf.

Tegernseer Palestrina Motettenchor: 1999 übernahm Sebastian Schober

In den fast 30 Jahren unter der Leitung des Gründers entstanden mehrere Schallplatten- und CD-Aufnahmen. 1999 übergab Winterer den Chor an Sebastian Schober, der sich zu Recht „ein Kind des Palestrina Motettenchores“ nennt. Seine Mutter Gabriele ist Gründungsmitglied des Chores. Sie nahm den kleinen Buben öfter zu Proben mit, später wurde er selbst Chormitglied. Als Leiter erweiterte Schober das Repertoire durch Werke der Chorsymphonik. Die schon von seinem Vorgänger gepflegte Zusammenarbeit mit der Kantorei Tegernsee ermöglichte es, größere Werke wie etwa Anton Bruckners Messe in f-Moll, Giuseppe Verdis Requiem und die Missa solemnis von Ludwig van Beethoven aufzuführen. „Die Pflege der reinen Chorliteratur bleibt aber der Schwerpunkt“, erläutert Schober. Unter seiner Leitung sang der Chor im Rahmen der Landkreispartnerschaft in Tewkesbury, trat mehrfach in Österreich auf oder konzertierte in Südtirol, Hannover, Lübeck und München.

50 Jahre Palestrina Motettenchor : Wie eine zweite Familie für den Dirigenten

Im Rückblick sagt der vielbeschäftigte Dirigent, seine Jahre als Sänger im Palestrina Motettenchor hätten ihn angespornt, Musiker zu werden. „Menschlich bedeutet dieser Chor für mich, eine Wertegemeinschaft guter Sängerinnen und Sänger zu leiten, die teils weite Wege und Proben am Wochenende in Kauf nehmen, um anspruchsvolle Chorliteratur mit Herz zu musizieren.“ Obwohl seit 50 Jahren in wechselnder Besetzung, entwickle der Chor jenen vollen runden Klang, der ihn beim Hören nach wie vor sofort erkennbar macht. „Es handelt sich um eine zweite Familie, auf die man sich verlassen kann.“

Schober hat eine professionelle musikalische Ausbildung vorzuweisen. Nach dem Abitur am Gymnasium Tegernsee schloss er 2001 sein Schulmusikstudium an der Münchner Musikhochschule mit dem ersten Staatsexamen ab. Bis Februar 2004 studierte er Chordirigieren und wurde wegen besonderer Leistungen mit dem Meisterklassendiplom ausgezeichnet. Mit dem Gesangsstudium ergänzte er seine Ausbildung. Seit 2003 leitet er auch die Kantorei Tegernsee. Das Jubiläum des Palestrina Motettenchores soll hauptsächlich im Herbst gefeiert werden. Dann sind Konzerte bei der Tegernseer Woche und ein Festkonzert in Hausham geplant, bei dem Bruckners Messe in f-Moll und das Te Deum zu hören sind. Auch ein Gastkonzert im Wiener Stephansdom soll es geben, dazu musikalisch festlich gestaltete Gottesdienste in Tegernsee.

50 Jahre Palestrina Motettenchor: Start ins Jubiläumsjahr

Mit der Johannespassion startet der Chor ins Festjahr. Am Sonntag, 10. April, erklingt um 20 Uhr in St. Josef, Holzkirchen, die Johannespassion. Karten gibt‘s im Vorverkauf für 25 Euro über MünchenTicket, Restkarten ab 19 Uhr an der Abendkasse. Es herrscht freie Platzwahl.

