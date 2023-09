50. Tegernseer Woche: Gründer blickt im Interview auf Anfangsjahre zurück

Von: Alexandra Korimorth

An die Anfänge der Tegernseer Woche erinnert sich Franz Josef Pütz immer noch gerne. © archiv tp

Zum 50. Mal öffnet die Tegernseer Woche für Kultur und Brauchtum am Donnerstag, 21. September, ihre Türen. Zeit für ein Interview mit ihrem Gründer, Franz Josef Pütz (83).

Tegernsee – Zum 50. Mal öffnet die Tegernseer Woche für Kultur und Brauchtum am Donnerstag, 21. September, ihre Türen. Seit einem halben Jahrhundert begeistert das Kulturfestival jährlich mit rund 30 Veranstaltungen Einheimische wie Gäste. Stets nach dem bewährten Konzept, das Volksmusik und klassische Musik, Literatur, Wissenschaft und Führungen an außergewöhnlichen Orten vereint. Konzipiert und 38 Mal auf ehrenamtlicher Basis organisiert hat die Tegernseer Woche Franz Josef Pütz. Im Interview erzählt der 83-jährige Tegernseer von der Genese der Mutter aller Kulturfestivals im Landkreis.

Herr Pütz, wie hat das mit der Tegernseer Woche 1973 angefangen?

Franz Josef Pütz: Ich war ja Lehrer und habe damals an der Tegernseer Grund- und Rottacher Hauptschule auch das Fach Heimat- und Sachkunde unterrichtet. Und da habe ich mich nicht nur über die Schüler, sondern im Allgemeinen wundern müssen, wie wenig die Leute über die Gegend, in der sie leben, wissen. Das war das eine. Das andere war, dass ich selbst einst im Gymnasium Tegernsee zur Schule ging und – obwohl Tegernseer – im Albertinum untergebracht war. Ich habe buchstäblich neben dem Kirchturm geschlafen, kannte das Schloss, seine Geschichte, die Kunst, die Bücher in- und auswendig – aber eben doch nicht alle Räume. Die Wittelsbacher Gruft oder den Mönchschor, die schon zu meiner Jugend unter Verschluss waren, hätte ich mir nur zu gern einmal angesehen, selbst noch im Erwachsenenalter. So reifte in mir 1973 – damals war ich in meinen 30ern – die Idee, den Tegernseern ihr Tegernsee in seiner ganzen Vielfalt näher zu bringen.

Sie haben einfach losgelegt?

Franz Josef Pütz: Nein. Ich war damals der jüngste Stadtrat in Tegernsee, einer von vier Freien Wählern, und habe ganz offiziell einen Antrag auf die „Durchführung einer Kulturveranstaltung“ gestellt. Über das Konzept, das von Anfang an Volksmusik in all ihren Facetten, dazu Ernste Musik, Theater, Lesungen und Führungen verband, musste ich nicht lange diskutieren. Das ging einstimmig – inklusive der zwölf CSU-Stimmen – durch. Für den Namen „Tegernseer Woche“ musste ich aber regelrecht kämpfen.

Warum?

Franz Josef Pütz: Für mich steckte und steckt im Wort Tegernsee schon die Bedeutung von „Hochkultur“. Jedenfalls habe ich mich da durchgesetzt, und ganz automatisch fiel mir damit auch das Ehrenamt des Leiters der Tegernseer Woche und die ganze Arbeit zu. Nach sechs Jahren wurde ich übrigens dann wegen des Erfolgs der ersten Tegernseer Wochen offiziell zum Kulturreferenten der Stadt Tegernsee ernannt.

Pardon, aber das hört sich ganz schön hemdsärmelig an...

Franz Josef Pütz: War es damals auch. Ich war ja kein Konzertveranstalter oder dergleichen. Aber ich hatte die besten Verbindungen. Viele Künstler und Kulturschaffende kannte ich noch aus meiner Schulzeit. Sie waren Schulkameraden. Andere wie Beni Eisenburg, Dr. Sixtus Lampl, Inge Leidgschwendtner, Erich Keller und Karl Edelmann sen. konnte ich mit meiner Idee begeistern. Sie wurden zu Beratern, Mitdenkern und Mitgestaltern der Tegernseer Woche.

Inwiefern?

Franz Josef Pütz: Karl Edelmann war der Türöffner zur Volksmusik, zu Musikanten, die schon mit dem Kiem Pauli zusammengespielt hatten; Erich Keller übernahm die Ernste Musik. Jeder warf seine persönlichen Kontakte ins Spiel, sodass sich auch viele Türen öffneten – beispielsweise zum Thoma-Haus oder zum Stieler-Haus. Es gab Führungen durch das ganze Schloss – in der Brauerei, der Gruft, der St. Quirinus Kirche und sogar mit Herzogin Elizabeth in Bayern selbst in den Herzoglichen Räumen.

Auf welche Veranstaltungen sind Sie besonders stolz? Woran erinnern Sie sich am liebsten?

Franz Josef Pütz: Legendär waren natürlich die Schlossfeste: Da spielten im Barocksaal, im Foyer, im Radlkeller und einmal auch in einem der Kunsträume unterm Dach Musikensembles, Kapellen und Bands, die musikalisch zum Ambiente des jeweiligen Raumes passten. Das Publikum pilgerte in Gruppen alle 30 Minuten zur nächsten Spielstätte oder machte Pause bei einem Glas Bier oder Wein und gutem Essen. Da bebte das ganze Schloss. Stolz bin ich natürlich auch auf meine eigenen Lesungen. Ich habe ja im Laufe der Jahre vier Bücher mit „G’schichten aus dem Tegernseer Tal“ veröffentlicht und daraus gelesen. Diese Veranstaltungen waren immer ausverkauft. Dass jedes Jahr rund 5000 Leute zur Tegernseer Woche kamen und sogar ihrem Urlaub danach gebucht haben, zeigt doch, dass das Konzept ein Erfolg ist.

Es hört sich aber auch nach sehr viel Arbeit an.

Franz Josef Pütz: Das war es auch. Aber die Stadt und der jeweilige Bürgermeister – Gotthard Luschner, Claus Cnyrim und Peter Janssen – standen immer hinter der Tegernseer Woche. Die Mitarbeiter des Kuramts, insbesondere Ingrid Greiter, haben bei der Organisation, nicht nur beim Kartenverkauf angepackt. Mit den gestiegenen Anforderungen bei den Künstler- und Raumbuchungen, dem Umbau der Tourismusstrukturen und der Digitalisierung waren die Organisation und Programmgestaltung bei aller Unterstützung aber dann 2010 herum kaum noch für einen Ehrenamtler allein zu bewerkstelligen. Und eigentlich wollte ich nur bis zur 35. Tegernseer Woche vorne dranstehen. Aber weil sich kein Nachfolger gefunden hat, habe ich halt noch drei Mal drangehängt.

Danach kümmerte sich die Stadt selbst drum.

Franz Josef Pütz: Ich war froh, als die Stadt, die Organisationsstrukturen geändert hat und eine Stelle für eine Veranstaltungsmanagerin geschaffen hat und ich die Verantwortung in jüngere Hände abgeben konnte. Dass das Konzept aber immer noch das ursprüngliche, meinige von 1973 ist, ehrt und freut mich besonders.

Tickets und Programm

Der Vorverkauf für die 50. Tegernseer Woche läuft unter tegernsee.muenchen ticket.net und in allen Tourist-Informationen im Tegernseer Tal. Das vollständige Programm liegt vielerorts im Landkreis als Flyer aus, ist aber auch unter www.tegernsee.com/ tegernseerwoche zu finden.

