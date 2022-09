72. Tegernseer Kunstausstellung: Namhafte Gäste setzen Akzente

„Der Kuss“ heißt die Bronzeplastik von Otto Wesendonck, die während der 72. Tegernseer Kunstausstellung im Alten Schalthaus zu sehen ist. Rechts hinten ist die Skulptur „Herakles“ von Andreas Kuhnlein zu sehen. © Christian Scholle

In gewohnter Qualität präsentiert sich die 72. Tegernseer Kunstausstellung im Alten Schalthaus des E-Werks. Die stimmig präsentierte wurde nun eröffnet.

Tegernsee – In gewohnter Qualität präsentiert sich die 72. Tegernseer Kunstausstellung im Alten Schalthaus des E-Werks, die am Freitag im Beisein von knapp 80 Besuchern eröffnet wurde. Dabei wurden durch eine feine Hängung, drei Gastkünstler und spannende Exponate frische Akzente gesetzt. Was bleibt, sind eine umfassende Schau der üppigen Kunsttätigkeit im Tegernseer Tal und ein Organisationsteam, das wieder einmal ganze Arbeit geleistet hat.

Teamchefin Eva Knevels bedankte sich ausdrücklich bei ihrer Mannschaft und bei Hausherr Manfred Pfeiler, der als Leiter des E-Werks der Talkunst seit vielen Jahren ein Zuhause gibt. Bürgermeister Johannes Hagn freute sich, endlich wieder eine „normale Ausstellung“ eröffnen zu dürfen. Freilich ist die Kunstschau so normal auch wieder nicht, stehen doch diesmal die Vertreter der Bildhauerei im Vordergrund. Dafür sind stark die drei Gastkünstler verantwortlich, die der Ausstellung einen Hauch von Internationalität verleihen.

Eröffneten die Schau: Bürgermeister Johannes Hagn und Teamchefin und Fotografin Eva Knevels © Christian Scholle

Andreas Kuhnlein zeigt mannshohe Skulpturen

Der Unterwössener Andreas Kuhnlein etwa ist mittlerweile mit seinen Holzskulpturen weltweit vertreten, hatte 2016 eine aufsehenerregende Ausstellung in der Münchner Glyptothek und zeigt in Tegernsee die mannshohen „Herakles“ und „Marsyas“. Der Tiroler Bildhauer Richard Argreiter ist mit drei Bronzeskulpturen vertreten, während der iranisch-stämmige Saeid Ahmadi aus der Ukraine, der jetzt im Landkreis lebt, zum Material Bronze noch Holz und Stein verarbeitet.

Dazu gesellen sich die „Platzhirschen“ Otto Wesendonck mit seiner großen Bronzeplastik „Der Kuss“, Ursula-Maren Fitz mit zwei Glasarbeiten „Im Tanz“, Konrad Broxtermann mit der Marmorplastik „Griechischer Kopf“, Antonia Leitner mit der Bronze „Duo“. Weitere Arbeiten aus dem Bereich der Bildhauerei stammen von Wolfram-Maria Felder, Waltraud Milazzo, Priska Büttel und Hilo Fuchs. Letztere setzt den oft gehegten Wunsch nach der Kuh als Wappentier Bayerns witzig um: „Klarabella“ heißt ihre Keramikarbeit.

Bildhauerei, Malerei, Grafik und Fotografie sind zu sehen

Sucht der Betrachter nach aktuellen Bezügen, wird er fündig: Eva Knevels erinnert in ihren Fotografien an „50 Jahre Olympiasee“, während Hans Schneider in zwei Arbeiten in Mischtechnik zeitkritische Töne anschlägt und Ulrike Waninger in ihren filigranen Bleistiftzeichnungen das Bienen- und Vogelsterben thematisiert. Den brisantesten Bezug schafft Ekaterina Zacharova mit drei großformatigen Gemälden aus der Serie „Parallelwelten“, über die sie schreibt: „Die Bilder resultieren aus den Erzählungen der Familie Berezka über das Leben in der schönen Stadt Mariupol vor dem Krieg und den Fotos der Zerstörung zu Hause…“

Gast aus dem Nachbarland: der Tiroler Bildhauer Richard Argreiter mit seinen Bronzeskulpturen. © Christian Scholle

Jüngste Ausstellerin ist erst 16

Weitere Akzente setzen Kurt Gmeineder, der in seinen Exponaten „Mars“ und „Europa“ aus Ägypten mitgebrachten Wüstensand verarbeitet, Klaus Altmann, der in ein kleines Aquarell das Foto einer Kuh eingearbeitet hat oder Riccardo Milazzo mit seiner Fotocollage „Es war einmal ein Vogel“. In seiner fernöstlichen Landschaft „Yangon“ bringt Hans Weidinger exotisches Flair nach Tegernsee.

Die Zeichnerin Anastasia Kohler ist mit 16 Jahren die jüngste Ausstellerin, während drei Arbeiten an den vor Kurzem verstorbenen Maler und Grafiker Rudi Leitner erinnern. Zu den „Fixstartern“ Peter Keck, Lucia Kordecki, Suse Kohler, Brigitte Siebeneichler, Jürgen Welker, Heidi Barnstorf (alle Malerei) und Lisa Mayerhofer (Objekte) gesellen sich Werner Gruß, Andreas Hars, Dietmar Wölfl (alle Malerei), Norbert Herbert und Sopi von Sopronyi (beide Fotografie).

Alle 33 Aussteller sorgen mit ihren 76 Arbeiten für eine umfassende, vielschichtige und spannende Schau aktueller Kunst im Tal – und ein bisschen darüber hinaus.

Geöffnet ist die Kunstausstellung im Alten Schalthaus an der Hochfeldstraße bis Montag, 3. Oktober 2022, täglich von 14 bis 18 Uhr.

Reinhold Schmid