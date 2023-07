Wegen Personalproblemen Tegernseer Seefest für heuer komplett abgesagt

Von: Gerti Reichl

Teilen

Ein gelungenes Seefest hat die Stadt Tegernsee 2022 erlebt. © THOMAS PLETTENBERG

Am Dienstag, 25. Juli, hätte in Tegernsee das Seefest über die Bühne gehen sollen. Daraus wird nichts: Erstmals seit Langem muss das Spektakel heuer komplett abgesagt werden. Der Grund sind Personalprobleme der Wirtsleute am Verschiebetermin.

Tegernsee - Nach dem fulminanten Start der diesjährigen Seefest-Saison in Rottach-Egern, hätte am Dienstag, 25. Juli, das zweite von drei Seefesten am Tegernsee, diesmal in der Stadt Tegernsee, über die Bühne gehen sollen - mit einem bunten Unterhaltungsprogramm und vielen Gastro-Ständen. Doch daraus wird nichts. Wie die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) mitteilt, kann das Fest witterungsbedingt sowohl am Dienstag, als auch am Mittwoch, 26. Juli, nicht stattfinden. Normalerweise hätte dann am Donnerstag, 27. Juli, ein weiterer Anlauf genommen werden sollen. Aufgrund personeller Engpässe bei der Wirtegemeinschaft kann jedoch auch zu diesem Termin das Seefest nicht durchgeführt werden, heißt es nun.

Seefest-Absage „wirklich schade“: Personal soll breiter aufgestellt werden

Die bittere Folge: Das Seefest Tegernsee wird in diesem Jahr komplett abgesagt. „Das ist wirklich schade“, bedauert Peter Rie, Veranstaltungsmanager bei der TTT, die überraschende Absage. Angesichts von vorherrschenden Personalproblemen, unter denen Gastrobetriebe ohnehin leiden, müsse man die Absage aber verstehen. Sieben Wirtsleute, hätten die Verpflegung der vermutlich wieder mehreren tausend Besucher übernommen. Fred Gragert, Sprecher der Wirtegemeinschaft, sieht keine Chance, das Fest irgendwie doch zu ermöglichen: „Aufgrund ohnehin schwieriger Dienstpläne wäre das am Donnerstag einfach nicht zu stemmen.“

Wie Veranstaltungsmanager Peter Rie auf Nachfrage berichtet, werde man sich nun Gedanken machen, damit personelle Engpässe kein Grund mehr für eine Absage sind. „Wir müssen uns Gedanken machen, uns breiter aufstellen und überlegen, wie man den Gastrobetrieb absichern kann“, so Rie. Nun bleibt nur noch die Hoffnung, das beim dritten Seefest, am Samstag, 19. August, in Bad Wiessee, alles im ersten Anlauf reibungslos klappt. Dabei soll es kein herkömmliches Feuerwerk geben, sondern erstmals eine Lasershow als krönenden Abschluss. gr

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.