Ahorn an der Alpbachbrücke nun doch nicht zu retten

Von: Gerti Reichl

die zweite Etappe der Brückensanierung beginnt, und er Ahorn (l.) ist nicht zu retten. © Gerti Reichl

Bittere Nachricht: Der markante Ahorn an der Alpbachbrücke muss nun doch gefällt werden, wenn die zweite Etappe der Sanierungsarbeiten an der Brücke beginnt.

Tegernsee – Weil das Ausmaß der Schäden und die damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen größer sind als gedacht, weil der Asbestbelag aufwendig abgetragen werden musste und auch die Verlegung der Wasserleitung Probleme bereitete, ist die Sanierung der Alpbachbrücke erst zur Hälfte geschafft. Am Mittwoch nannte das Staatliche Bauamt Rosenheim als Auftraggeber nicht nur erneut Anfang Dezember als Fertigstellungstermin, es überraschte auch mit einer Hiobsbotschaft:

Sanierung der Alpbachbrücke: Eingriff in Wurzelwerk des Ahorns macht Fällung nötig

„Wir sind gemeinsam mit einem Baumsachverständigen zum Ergebnis gekommen, dass die Standfestigkeit des Baumes nicht länger gewährleistet werden kann“, teilt Zacharias Kleber vom Staatlichen Bauamt mit. „Die Arbeiten müssen an dieser Stelle leider mehr als gehofft in das Wurzelwerk eingreifen, deshalb können wir den Baum nicht stehen lassen.“ Man hatte versucht, den Baum durch den Einsatz verschiedener Schutzmaßnahmen zu erhalten. Ein Hoffnungsschimmer für viele Tegernseer, die schon im Vorfeld der Bauarbeiten gegen eine mögliche Fällung protestiert hatten. Als dann nur einer der beiden Spitzahorne beseitigt wurde, war das zumindest ein Trost. „Ich kann nur Tränen vergießen“, reagiert Grünen Stadtrat Marcus Staudacher auf die Nachricht. Er hatte sich für den Erhalt stark gemacht, die Fällung aber befürchtet. „Schade um diesen Baum“, stellt er fest.

Sanierung der Alpbachbrücke: Arbeiten dauern bis Anfang Dezember

Ab Montag, 17. Oktober, soll nun mit dem Asphaltabtrag im Bereich der Fahrbahn der zweite Teil der Bauarbeiten beginnen. Sie erfolgen wie gehabt: Um die teilweise asbesthaltigen Schichten sicher abzutragen, wird wieder eine luftdichte Einhausung gebaut. Es folgen das Schalen und Bewehren sowie das Betonieren der Kappen, das Herstellen der Abdichtung, der Auftrag der Asphalt-, der Schutz- und Deckschichten sowie abschließende Arbeiten wie Montage des Geländers und Markierungen.

Der Verkehr, so das Bauamt, wird auch weiterhin mit einer verkehrsabhängigen Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. „Sofern die Witterung mitspielt und es zu keinen weiteren Verzögerungen kommt, kann die Sanierung Anfang Dezember abgeschlossen und der Verkehr wieder freigegeben werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Sanierung der Brücke aus den 1960er Jahren, die in Absprache mit der Stadt erfolgt, kostet rund eine halbe Million Euro.

