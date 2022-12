Alkoholverbot im Kurgarten: Es bleibt dabei

Stadtrat verlängert die Verordnung erneut um ein Jahr

Seit zwei Jahren gilt für den Großteil des Kurgartens in Tegernsee ein Alkoholverbot. Jetzt hat der Stadtrat mit großer Mehrheit das Verbot verlängert.

Tegernsee – Gruppen von Jugendlichen, die im Kurgarten unter Alkoholgenuss grölen und gar randalieren – dieses Bild gehört der Vergangenheit an, seit der Stadtrat im November 2020 ein Alkoholverbot für den Kurgarten erlassen hatte. Begründet wurde die Entscheidung damals nicht nur mit Vandalismus und Beschwerden über Ruhestörung, sondern auch mit der möglichen Verbreitung von Corona. Im vergangenen Jahr wurde die Verordnung erneut für 2022 verlängert. Die Verordnung galt jeweils für ein Jahr, weil man die aktuellen Entwicklungen beobachten und beurteilen wollte. Am Dienstagabend musste sich der Stadtrat abermals sich mit dem Thema und einer weiteren Verlängerung befassen.

Alkoholverbot im Kurgarten: „Beschwerden gibt es so gut wie nicht mehr“

„Der Kurgarten mit dem attraktiven Kinderspielplatz hat sich zu einem sehr beliebten Treffpunkt für Familien mit Kindern entwickelt“, berichtete zunächst Geschäftsleiter Hans Staudacher. Die Maßnahme sei getroffen worden, um diesen Bereich zu schützen. Vor allem aber seien seit Erlass des Alkoholverbots die Sachbeschädigungen und Ruhestörungen erheblich zurückgegangen. „Beschwerden gibt es so gut wie nicht mehr“, berichtete Staudacher. Auch begrüße die örtliche Polizei die Verordnung, da sie bei Bedarf eine rechtliche Grundlage habe, um etwa einen Platzverweis zu erteilen, berichtete Staudacher.

Die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses, die sich bereits im Vorfeld mit dem Thema befasst hatten, waren der Meinung, dass eine Verlängerung des Alkoholverbot angemessen und verhältnismäßig sei.



Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) legte Wert darauf, das Thema im kompletten Stadtrat zu entscheiden und warf Meinungen in die Runde – etwa die, dass Corona kein Argument mehr sei, oder, dass es keine Beschwerden mehr gegeben habe. Dafür spreche, dass sich die Bevölkerung an das Alkoholverbot gewöhnt habe.



Wir verlagern das Problem doch nur.

Neu-Stadträtin Barbara Staudacher (Grüne) war zunächst der Überzeugung, dass es das Alkoholverbot für unter 17-Jährige aufgrund des Jugendschutzgesetzes nicht brauche. Ihr Fraktionskollege Marcus Staudacher begründete, warum er gegen das Alkoholverbot sei: „Man stellt damit die Jugendlichen unter Generalverdacht und verlagert das Problem doch nur“, fand Staudacher. Er regte an, den Kiosk am Spielplatz zu beleben. Dieser, so Hagn, sei bereits verpachtet und befinde sich zusammen mit dem Spielgolfplatz außerhalb der Verbotszone.



Markus Schertler (CSU) fand es richtig, dass die Polizei eine rechtliche Handhabe gegen exzessiven Alkoholgenuss dort haben sollte, „gegen ein Bierchen im normalen Rahmen ist aber nichts einzuwenden.“



Alkoholverbot im Kurgarten bleibt: Deshalb ist CSU-Stadtrat Rudolf Gritsch dagegen

Rudolf Gritsch (CSU) gestand, dass er ein wenig „unglücklich“ über das Verbot sei. „Das ist schon ein großes Schwert für die wenigen Fälle.“ Nicht jede Beschädigung gehe auf Betrunkene zurück. Er würde es lieber sehen, wenn die Stadt die Verordnung aussetzen würde, die Entwicklung beobachten und notfalls wieder in Kraft setzen würde.



Andreas Obermüller (FWG) begrüßte das Verbot. „Es hat sich bewährt“, stellte er aufgrund eigener Beobachtungen fest und war daher für die Verlängerung.



Für Hagn war es eine Frage der Logik, nämlich eine Nutzung auszuchließen, die man rund um Spielplatz und Olaf-Gulbransson-Museum nicht haben wolle. „Die Satzung, an der wir lange gearbeitet haben, richtet keinen Schaden an, und es macht doch keinen Sinn, sie erst wieder herauszuholen, wenn es wieder Beschwerden gibt“, sagte er.



Dieser Auffassung schloss sich am Ende die Mehrheit an. Lediglich Rudolf Gritsch, Barbara Staudacher und Marcus Staudacher waren anderer Meinung.

