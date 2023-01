Almdorf: Erneute Planänderung fällt durch

Von: Gerti Reichl

Weniger Betten, dafür noch exklusiver: So soll das Almdorf in Tegernsee aussehen. Die neuerliche Tektur wurde jedoch im Bauausschuss abgelehnt. Visualisierung: Ernst Tengelmann Projekt Gmbh © Ernst Tengelmann Projekt GmbH

Das Almdorf, an dem seit nun elf Jahren geplant wird, hat wieder einmal den Tegernseer Bauausschuss beschäftigt. Und der spielt nun nicht mehr mit. Mehrheitlich wurden erneute Änderungswünsche abgelehnt.

Tegernsee – Rainer Leidecker und Ernst Tengelmann, die das Almdorf mit der Tegernseer Ernst Tengelmann Projekt GmbH entwickeln, mussten am Montagabend im Sitzungssaal miterleben, dass die Stimmung am Ratstisch nun kippt. Seit 2019 gilt das Tourismusprojekt auf einem rund 4700 Quadratmeter großen Grundstück am Fuße der Neureuth als genehmigt. Bis auf erste Schritte zur Umsetzung des Entwässerungskonzepts sowie die Verlegung einer herzoglichen Wasserleitung, ist bisher nichts passiert. Stattdessen wurde erneut umgeplant. Und so lag nach einer ersten Tektur im Dezember 2021 eine zweite Tektur auf dem Tisch.

Almdorf in Tegernsee: Weniger Betten, jedoch noch exklusiver

Im Wesentlichen ging es um die Reduzierung von bisher 76 Betten auf 50 Betten in 19 Einheiten. Dies wurde mit 6:2 Stimmen abgelehnt. Dazu kamen 18 andere Punkte, etwa die Nicht-Einhaltung von Baugrenzen, die Aufteilung eines bisher großen Hofgebäudes in zwei kleinere Almen, zusätzlich geplante Zugänge, die Umwandlung einer zentral gelegenen Alm in ein Bade- und Loungehaus, den Einbau von vier Personal-Appartements anstelle einer Betriebsleiterwohnung oder die Vergrößerung von Terrassen um die Almen für individuelle Wellnessbereiche. Auch ist nur noch eine Tiefgaragenebene geplant.

Bauamtsleiterin Bettina Koch verlas die Begründung der Bauherren zur Umplanung. Demnach würde die Reduzierung der jeweils mit eigenen Saunen und Wellnessmöglichkeiten ausgestatteten Einheiten das Projekt extrem aufwerten. Anspruchsvolle Individualgäste seien das Ziel des Marketingkonzepts, das auch in Sachen Gastronomie angepasst wurde. Bei reduzierter Investitionssumme – von 30 Millionen Euro spricht Leidecker – wäre ein besseres wirtschaftliches Ergebnis zu erwarten, auch wäre weniger Personal nötig, die Zahl der Urlaubsgäste und damit auch der Verkehr würden reduziert.

Zweite Planänderung fürs Almdorf: Stadtrat Rudolf Gritsch sieht Nutzungskonzept in Gefahr

Ehe über die einzelnen Punkte abgestimmt und diese entweder mehrheitlich oder mit einem Stimmen-Patt abgelehnt wurden, machte Rudolf Gritsch (CSU) seine grundsätzlichen Bedenken deutlich. Angesichts einer für ihn völlig überraschenden Reduzierung der Bettenzahl stellte er das Nutzungskonzept in Frage. Unter „dem Deckmantel von Ferienwohnungen“ sah er die Gefahr, dass die Häuser unabhängig werden, oder, wie es Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) formulierte, über die Hintertür frei vermarktbare Eigentumswohnungen entstehen könnten. Das, so entkräftete Hagn jedoch, sei wegen des gültigen Bebauungsplans und der Verträge nicht möglich. Einerseits seien weniger Gäste und weniger Verkehr zwar eine Verbesserung, so Hagn. „Doch ich bin schon überrascht vom Umdenken, weil wir in den vergangenen Jahren immer gehört haben, dass alles unter hundert Betten nicht funktioniert.“

Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) hatte zwar kein Problem mit der Reduzierung der Bettenzahl und konnte auch die exklusive Neupositionierung als Ergebnis eines Ringens um wirtschaftlichen Erfolg nachvollziehen. Beunruhigend fand er dennoch, dass schon so lange „herumgeplant“ werde. Die meisten Bauausschussmitglieder waren anderer Meinung. „Für 50 Betten lohnt sich der Aufwand dort oben nicht“, fand Gritsch. Als „unverhältnismäßig“ bezeichnete Manuela Brandl (BürgerListe) die Tektur. Marcus Staudacher (Grüne) war nicht bereits, „alle halbe Jahre über eine neue Tektur abzustimmen“. Er sei ohnehin gegen das Almdorf. Peter Hollerauer (FWG) fragte: „Was ist, wenn das Projekt pleite geht und ein neuer Stadtrat dann über Eigentumswohnungen entscheiden muss?“ Er sei „von Haus aus dagegen und werde nie mehr Ja sagen. Schade um unsere Zeit.“

Rainer Leidecker bedauerte nach der Sitzung auf Nachfrage die Ablehnung im Bauausschuss. „Ich hätte erwartet, dass sich der komplette Stadtrat damit beschäftigt.“ Er werde nochmal vorsprechen und einen neuen Anlauf nehmen, denn die Umplanung sei das Ergebnis von Beratern und Erfahrungen anderer Chalet-Dorf-Betreibern. „Das Urlaubsverhalten hat sich geändert. Ein Spa im eigenen Haus ist ganz klar die Richtung, die nun gewünscht ist.“

