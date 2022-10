Alpenbahnen Spitzingsee: Doppelspitze soll ausscheidenden Geschäftsführer ablösen

Von: Sebastian Grauvogl

Die neue Spitze des VDS: (v.l.) Henrik Volpert (Erster stellvertretender Vorstand), Antonia Asenstorfer (Zweite stellvertretende Vorständin), Geschäftsführerin Birgit Priesnitz, Vorstand Matthias Stauch und der ausscheidende Erste stellvertretende Vorstand Peter Lorenz. Bei der Wahl des Verbandsgremiums wurden auch die Veränderungen bei den Alpenbahnen bekannt. © Thomas Steinlechner

Die Alpenbahnen Spitzingsee stellen sich neu auf. Wie nun bekannt wurde, geht Geschäftsführer Peter Lorenz Ende 2022 in den Ruhestand. Seine Nachfolger stehen schon fest.

Landkreis – An die ganz große Gondel hängen wollten die Alpenbahnen Spitzingsee den Führungswechsel eigentlich (noch) nicht. Er finde ja erst zum Ende des Jahres statt, teilt Sprecherin Antonia Asenstorfer (53) auf Anfrage mit. Eine Pressemitteilung des Verbands Deutscher Seilbahnen (VDS) aber hat die Nachricht nun doch öffentlich gemacht, wenn auch auf Umwegen. Bei der turnusgemäßen Neuwahl des VDS-Vorstands sei der bisherige Erste Stellvertreter Peter Lorenz (68) als Geschäftsführer der Alpenbahnen Spitzingsee und der Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH nicht mehr angetreten. Begründung: weil er in den Ruhestand gehe. Neu im Gremium sei dafür Asenstorfer als Zweite Stellvertreterin. „Zusammen mit Stefan Schnitzler folgt sie auch Peter Lorenz als Geschäftsführung dieser Bahnen nach“, teilt der VDS mit.

Alpenbahnen ab 2023 mit Doppelspitze

Auf Nachfrage bestätigt Asenstorfer die künftige Doppelspitze in der Geschäftsführung. Sie werde dabei entsprechend ihrer bisherigen Aufgaben den Bereich Kommunikation, Marketing und zudem die kaufmännischen Angelegenheiten betreuen, Schnitzler (43) die Technik. Die immer größer werdenden Herausforderungen im Seilbahnbetrieb hätten letztlich zur neuen Struktur geführt, erklärt Asenstorfer. Weiter ins Detail gehen will sie aktuell nicht, da der Prozess noch nicht abgeschlossen sei. Ziel sei ein geregelter und möglichst nahtloser Übergang. Den braucht es wohl auch, läuft die Skisaison zum Stichtag aller Voraussicht nach auf Hochtouren.

Verbandsvorstand: Lorenz Ausscheiden für Branche ein „Riesen-Verlust“

Beim VDS bedauert man Lorenz’ Ausscheiden bereits jetzt, betont der wiedergewählte Vorsitzende Matthias Stauch: „Peter Lorenz hat mit Herz und Verstand zum Verbandserfolg beigetragen. Seine außerordentliche Sachkunde ist weit über die Verbandsgrenzen hinaus hochgeschätzt. Dass wir darauf in Zukunft verzichten müssen, ist für uns und die Branche ein Riesen-Verlust.“

Warum, verrät auch ein Blick in Lorenz’ Vita. 43 Jahre lang war der gebürtige Schlierseer in der Seilbahnbranche tätig, 20 Jahre davon als Geschäftsführer der Brauneck- und Wallbergbahn sowie der Alpenbahnen Spitzingsee. Sein Nachfolger beim VDS übrigens, Henrik Volpert (Vorstand der Oberstdorfer Bergbahn AG), hat auch in den Schlierseer Bergen Spuren hinterlassen. Zusammen mit seiner Frau führte er bis 2015 die Obere Maxlraineralm samt Skilift sowie die Rauhkopfhütte im Taubensteingebiet.

